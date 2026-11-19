我是廣告 請繼續往下閱讀

勇士傷兵滿營難抗衡 弗拉格半場轟22分率獨行俠揚長而去

第三節崩盤最多落後29分 無柯瑞的勇士苦吞4連敗

76人121：116逆轉魔術：關鍵時刻沒輸過

11月19日完整賽果

對戰組合（客隊 @ 主隊） 比數 勝隊最高分 敗隊最高分 金州勇士 @ 達拉斯獨行俠 獨行俠 116：94 勇士 弗拉格（33分） 理查德（20分） 亞特蘭大老鷹 @ 奧克拉荷馬雷霆 老鷹 117：112 雷霆 奧孔古（28分） SGA（34分） 華盛頓巫師 @ 多倫多暴龍 巫師 103：99 暴龍 戴維斯（25分） 賈科比華特（18分） 芝加哥公牛 @ 布魯克林籃網 公牛 137：107 籃網 吉迪（18分） 葉戈爾德明（22分） 費城76人 @ 奧蘭多魔術 76人 121：116 魔術 恩比德（26分） 華格納（27分） 密爾瓦基公鹿 @ 邁阿密熱火 熱火 137：130 公鹿 阿德托昆博（27分） 卡斯帕拉斯亞庫喬尼斯（20分） 休士頓火箭 @ 印第安納溜馬 火箭 119：104 溜馬 謝潑德（20分） 席亞康（24分） 曼菲斯灰熊 @ 克里夫蘭騎士 灰熊 124：121 騎士 史賓塞（26分） 米契爾（34分） 鳳凰城太陽 @ 沙加緬度國王 比賽中 猶他爵士 @ 洛杉磯湖人 比賽中 波士頓塞爾提克 @ 丹佛金塊 比賽中 底特律活塞 @ 紐奧良鵜鶘 比賽中

11月20日完整賽程

時間 (CST) 對戰組合 (客隊 vs. 主隊) 09:00 AM 勇士 (Warriors) vs. 灰熊 (Grizzlies) 09:00 AM 拓荒者 (Trail Blazers) vs. 公鹿 (Bucks) 09:00 AM 尼克 (Knicks) vs. 灰狼 (Timberwolves) 09:00 AM 快艇 (Clippers) vs. 馬刺 (Spurs)

深陷嚴重傷兵潮的金州勇士，今（19）日作客達拉斯挑戰獨行俠，全場遭對手無情碾壓、最多落後達29分，終場以94：116慘敗收場，自當家一哥柯瑞（Stephen Curry）傷停後苦吞4連敗。反觀獨行俠在年輕核心弗拉格（Cooper Flagg）狂轟全場最高33分、9助攻的帶領下，成功終結近期3連敗低潮。另一方面，東區強權76人以121：116逆轉擊敗魔術，將戰績推進至13勝3敗穩居東區前列，本季在「關鍵時刻」更締造11勝0敗不敗神話。此役勇士陣容殘缺不堪，包含柯瑞、巴特勒（Jimmy Butler）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、霍福德（Al Horford）與穆迪（Moses Moody）等多名主力全數高掛免戰牌。開賽後勇士雖靠著波傑姆斯基（Brandin Podziemski）與格林（Draymond Green）率先取分，但獨行俠隨即在厄文（Kyrie Irving）與弗拉格聯手下打出一波12：0猛攻迅速拉開差距，首節獨行俠轟下35分取得10分領先。次節勇士一度追至僅差7分，但手感火燙的弗拉格再度外線開火率隊打出6：0攻勢穩住陣腳，半場打完弗拉格一人獨攬22分，助獨行俠以62：49領先。易籃再戰後，獨行俠攻勢更加凌厲，第三節單節再灌30分，反觀勇士連續三節單節得分未能突破25分大關，分差一度被拉開至全場最大的29分。進入決勝第四節，獨行俠持續在攻防兩端壓制對手，中段便握有28分領先優勢，讓比賽提前進入垃圾時間，最終獨行俠便以22分之差輕鬆收下勝利。數據方面，獨行俠以弗拉格表現最為全能，攻下33分、5籃板、9助攻、3抄截；華盛頓（P.J. Washington）貢獻21分、5籃板、3阻攻，厄文則有17分、6籃板、5助攻、3抄截進帳。勇士全隊雖有5人得分上雙，但火力明顯不足，以理查德（Will Richard）拿下20分、4抄截最佳，新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）13分、5籃板、5助攻，波傑姆斯基則有10分、4助攻表現。費城76人今日在馬克西（Tyrese Maxey）與布朗（Jaylen Brown）雙雙缺陣的情況下，作客奧蘭多以121：116逆轉擊敗近期拉出4連勝的魔術，不僅將戰績推進至13勝3敗穩居東區前列，本季在「關鍵時刻」更締造11勝0敗不敗神話。此役魔術首節狂飆7記三分砍下40分並一度握有18分領先，小瓦格納（Franz Wagner）也繳出27分、8籃板、11助攻的準大三元；但76人靠著埃奇庫姆（VJ Edgecombe）轟下24分、 籃板、6助攻並在末節投進關鍵三分，加上恩比德（Joel Embiid）貢獻26分、6籃板、7助攻、3阻攻與詹姆斯（LeBron James）拿下22分、6助攻並在最後階段串聯全隊攻勢，最終在第四節打出一波流完成逆轉勝。