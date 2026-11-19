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▲許多觀眾都期待鄭泫揆（右）和河錫辰的對決，沒想到河錫辰後來在流配地挑戰任務失敗被淘汰。（圖／翻攝自IG@netflixkr）

韓國益智實境節目《魔鬼的計謀》播出後好評不斷，節目也迎來第3季，其中在第2季拿下冠軍的鄭泫揆因在「牢獄賽」中恐慌症發作，最後無可奈何退賽，他事後也坦言，第2季播出後承受了許多罵聲，身心靈都受到衝擊，本來以為已經好了許多，但在牢獄賽中一次爆發，對於退賽他不後悔，也說在節目上和大家一起玩遊戲真的很有趣很快樂，讓粉絲心疼不已。鄭泫揆曾參加《換乘戀愛》配對海恩成功，年下男魅力圈粉無數，後來又參與《魔鬼的計謀2》展現首爾大學實力奪得冠軍，近期再度回歸《魔鬼的計謀3》，讓人非常期待他和第一季冠軍河錫辰的較量。沒想到播出到第8集，鄭泫揆在牢獄賽中過度換氣暫停錄製，雖在接受治療後積極想重返遊戲，但經過評估需要長時間休息，忍痛退賽。鄭泫揆也公開其實在第二季拿下冠軍後，因接受到許多惡評憂鬱症和恐慌症發作。鄭泫揆坦言，這次要回歸節目也思考很久，本來以為病情已經控制得很好，沒想到當時的情緒全在牢獄賽中湧上，鄭泫揆說，對於退賽不感到後悔，在當下也是無可奈何的選擇，但能和大家一起玩遊戲非常有趣也很開心。事實上，鄭泫揆因在第二季中表現冷酷，只和SJ圭賢、尹邵熙組隊，還嗆KAIST（韓國科學技術院）數學系的隊友崔玹準，「你會算數吧？」有人說他冷血無情，但也有人說他人間清醒，畢竟生存遊戲本就是以獲勝為目標，如果想當朋友，出了節目再聯絡也行，不需要感情用事，因此引發不少爭議。