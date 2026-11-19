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醫師加班費免稅 石崇良：複雜程度超出想像

醫護出走潮，衛福部長石崇良時任健保署長時提出醫師加班費免稅政策。而衛福部原定今年5月可能適用，也說已擬妥公私立醫院的醫師加班費免稅規劃方案，但仍有待與財政部等研商可行性。不過，石崇良今（19）日坦言「跳票了」，因為難度相當高。目標還是希望明年可以達到。對於醫師加班費免稅政策，原定5月上路，但石崇良今日出席立法院衛環委員會備質詢時，國民黨立委廖偉翔追問此事。石崇良坦言「跳票了」。石崇良說，因應涉及跨部會，不僅是與財政部間的溝通、也包含不同系統，如退撫體系、教育部體系、公立醫院體系等，各方薪資結構上都有很大的差異，做成一致性規範時，確實花了相當多力氣，也收斂在最後細節討論。廖偉翔詢問目標時間，石崇良坦言，因為這項問題超過當時想像的複雜程度，「我現在不敢隨便承諾」，一定是要繼續努力。他強調，當然希望明年報稅可適用，財政部也全力協助，但細節才真的是最難的，因為光是單據就非常複雜。