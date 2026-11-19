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點出白營冷暖自知 盧秀燕：不投綠未必投藍、還要再努力

台灣民眾黨創黨主席柯文哲昨受訪時直言「小草絕對不會投給沈伯洋」，對此，兼任台北市長候選人蔣萬安競選總部主委的台中市長盧秀燕今（19）日回應表示，這幾年民進黨對民眾黨「特別對待」，從柯文哲、黨主席黃國昌到支持者「小草」心裡冷暖自知、觀感不言可喻；她也坦言，小草不投民進黨未必就會投給藍營，國民黨會秉持誠懇、努力的態度，全力爭取小草的支持。柯文哲昨日下午前往嘉義，陪同民眾黨嘉義市長候選人張啓楷車隊掃街前接受媒體聯訪。柯文哲在受訪時提到，自己最近看了一支「館長救柯文哲的鐵拳教育」AI影片，他有感而發地表示「看完以後還有哪個小草會投沈伯洋？小草投不投給蔣萬安不知道，絕對不會投給沈伯洋。」這番言論隨即引發政壇關注，白營選票在首都選戰的流向。針對柯文哲的談話，盧秀燕今日上午主持台中市消防局各式消防車啟用典禮，會後接受媒體聯訪時被問及小草「未必挺蔣萬安，但絕不投沈伯洋」的選戰效應。盧秀燕表示，這幾年民進黨對於民眾黨的種種態度，相信民眾黨上下從柯文哲、現任黨主席黃國昌到廣大的小草支持者，「應該是心裡冷暖自知」，他們確實受到一些「特別的對待」，民眾黨對民進黨的觀感可說是不言可喻。盧秀燕進一步分析，柯文哲特別點出，這次選舉民眾黨的小草不會去支持民進黨，正是因為過去受到一些比較不好的對待；但換句話說，不投民進黨也未必會轉投藍營，「我們還要努力、我們要爭取；要以誠懇的態度、努力的態度，來爭取小草的支持。」