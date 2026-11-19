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許甫3大聲明反擊：影片移花接木，標準認知作戰

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨（18）日上午前往內湖台北花市拜票，途中遇到一名身心障礙者熱情以手語比出競選手勢「台北順起來」，而這也意外讓民眾黨立院黨團主任陳智菡過去嘲諷手勢是「北七」的直播片段再度被翻出，當時一旁的丈夫、民眾黨台北市議員候選人許甫還哈哈大笑。面對批評，許甫反擊稱影片遭移花接木，但網友顯然不買單怒嗆：「道歉很難嗎？一直硬凹！」沈伯洋今年8月首度公布橘色競選主視覺，同時推出以手語呈現的競選標語「台北順起來」，希望透過手勢傳達競選理念。不料，陳智菡9月在一場網路直播中，竟將這個手勢嘲諷為台語「北七」（白痴）之意，當時坐在一旁的丈夫許甫不僅沒有制止，反而跟著哈哈大笑，相關畫面當時就引發爭議，也遭外界批評不尊重聽障及身心障礙族群。如今沈伯洋到內湖花市拜票，與身心障礙者以手語互動的畫面曝光，陳智菡當初嘲諷手勢的直播影片也再度在網路流傳，讓這起爭議重新延燒。許甫同日下午則在臉書發文反擊，指控網路上突然密集出現批評他與陳智菡歧視身障者的貼文，認為有人刻意利用錯誤資訊轉移風向。許甫提出3點說明，首先強調，當初陳智菡評論的對象是沈伯洋的競選手勢，並沒有提及其他人，更稱「除非沈伯洋是批評者眼中的弱勢，但他是民進黨台北市長候選人，而且明顯不弱」。其次，他聲稱網路流傳的影片經過剪接，外界指控他在一旁訕笑並非事實，當時的笑聲其實來自他與網友討論輔選嘉賓人選的主題互動。許甫接著批評，利用片段資訊搭配錯誤標題，再透過剪接移花接木，就是標準的認知作戰。他最後強調，對身障者的關懷，不會因為惡意貼標籤而有一分一毫的退縮，並表示希望11月28日之後，這種惡質的選舉文化能被民意淘汰。不過，許甫這番解釋並未平息外界怒火，反而引來更多批評聲浪，網友紛紛留言質疑：「把人家的手勢解讀成北七沒有其他意思就是惡意」、「好笑嗎？自己做的事，不承認，還說抹黑！」更有人直接嗆聲：「道歉很難嗎？一直硬凹。」這場手語爭議也成為另一波網路攻防焦點。