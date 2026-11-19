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周五晚間至周六清晨最冷 苗栗以北恐下探10度

▲受到中層雲系通過與東北季風影響，今天桃園以北、東半部地區及西半部山區降雨較為顯著。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

3500公尺以上高山有望降雪 雨勢周六起趨緩

▲雨勢從周六起趨緩，不過下周二受鋒面通過及東北季風增強影響，中部以北、東半部降雨機率再提高。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

周日白天冷氣團減弱 下周二鋒面通過又變天

入秋首波冷空氣將南下影響，全台各地氣溫顯著下滑，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，今（19）日起全台明顯轉冷，最冷時間點落在周五至周六（11月20日至11月21日），苗栗以北及宜蘭近山區更可能下探10度低溫，氣象署最快將於週五發布低溫特報，提醒民眾防範急凍天氣。林秉煜指出，今天北部、東北部早晚低溫約15至18度，沿海空曠地區還會再低1至2度，最冷時段落在周五晚間至周六清晨，各地低溫約14至18度，苗栗以北平地及宜蘭近山區，受到輻射冷卻影響，可能下探10度低溫，中南部白天高溫雖有20多度，但早晚溫差也擴大。降雨方面，林秉煜提及，受到中層雲系通過與東北季風影響，今天桃園以北、東半部地區及西半部山區降雨較為顯著，中南部也有零星降雨機率，目前水氣偏多，濕冷感受明顯，預計整體雨勢從周六起趨緩，周六至下周一（11月23日）各地將轉為多雲到晴，僅東半部與恆春半島有零星降雨。在低溫與水氣條件配合之下，今明兩天全台3500公尺以上高山有零星降雪機率，特別在中部以北3000公尺左右的高山也有下雪機會，入夜後高山氣溫偏低，山區降雨明顯，前往高山活動務必做好保暖措施。林秉煜說明，冷氣團預計在周日（11月22日）白天起逐漸減弱，全台氣溫將稍微回升，周六白天雖然可見陽光且高溫略微回升，但感受依然偏涼，周六至周日入夜後整體低溫仍落在14至19度之間，清晨氣溫依舊偏冷，西半部日夜溫差相對偏大，沿海地區同時須注意強風與大浪。下一波天氣變化預估將落在下周二（11月24日），屆時受鋒面通過及東北季風增強影響，中部以北、東半部與南部山區降雨又會轉趨明顯，受降雨及雲量偏多影響，北部與東半部高溫將再度略微下降，不過下周這波冷空氣的整體低溫，並不會像本周五及本周六這波冷氣團寒冷。