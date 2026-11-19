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日期 對手 唐西奇得分 湖人結果 11月1日 暴龍 45分 勝 11月2日 熱火 42分 勝 11月4日 國王 40分 勝 11月6日 拓荒者 53分 勝 11月9日 老鷹 32分 勝 11月11日 公鹿 32分 勝 11月15日 太陽 43分 勝 11月17日 黃蜂 36分 勝

洛杉磯湖人球星唐西奇（Luka Dončić）持續寫下歷史級表現。11月至今出賽8場，他場均狂轟40.4分，湖人更在這8場全部獲勝；根據OptaSTATS統計，NBA史上僅「籃球皇帝」張伯倫（Wilt Chamberlain）曾在單月前8場同時達成場均至少40分、球隊8戰全勝的壯舉。唐西奇11月至今8場比賽合計攻下323分，除了對老鷹、公鹿分別拿下32分，以及最近面對黃蜂得到36分，其餘5場得分都突破40分，其中對拓荒者更狂轟本季新高53分。除了場均40.4分，唐西奇這段期間還能貢獻7.8次助攻、7.4籃板，並非單純依靠大量出手堆高分數。對拓荒者攻下53分後，他也成為貝勒（Elgin Baylor）、柯比（Kobe Bryant）及米肯（George Mikan）之外，隊史第4位連續4場攻下至少40分的球員。湖人上一戰以118：114延長擊敗黃蜂，唐西奇手感其實不算理想，全場34投13中、三分球16投5中，仍繳出36分、7助攻及6籃板，連續第11場至少攻下30分。更重要的是，當格蘭姆斯（Quentin Grimes）進入火燙狀態後，唐西奇沒有執著於自己完成最後一擊。正規時間剩下1.7秒，他吸引防守後傳給格蘭姆斯，後者投進個人全場第10顆三分球，將比賽逼入延長。湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）透露，唐西奇第四節回到場上後，多次取消原先設計的戰術，堅持把球交給手感最好的格蘭姆斯。後者最終攻下生涯新高47分，兩人聯手貢獻83分，率隊從下半場最多落後18分的困境中完成逆轉。面對唐西奇近期近乎失控的得分表現，瑞迪克曾以「超新星」形容他的狀態，直言球隊就像活在一艘高速飛行的太空船裡，只要唐西奇站在場上，所有人就會跟著以光速前進。唐西奇本人則未將焦點放在得分紀錄，僅表示只要球隊能夠贏球，自己就沒有意見。湖人擊退黃蜂後已豪取9連勝，戰績提升至13勝2敗，暫居聯盟第一。