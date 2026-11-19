我是廣告 請繼續往下閱讀

黃偉哲稱馬政府時期核准 王鴻薇列時間點反駁

酸蔡英文是「光電之母」 王鴻薇：黃偉哲想推卸責任？





台南烏山頭水庫光電板爭議持續延燒，國民黨台南市長候選人謝龍介日前承諾，當選後將拆除水庫光電板，台北市長蔣萬安也多次強調，絕不允許翡翠水庫設置光電設施。對此，台南市長黃偉哲昨（18）日反擊，稱烏山頭水庫光電設置早在馬英九政府時期就由經濟部核准。然而國民黨立委王鴻薇隨即指出，烏山頭光電案是依照蔡英文上任後行政院核定的「太陽光電2年計畫」推動，質疑黃偉哲刻意轉移焦點，更諷刺「誰都知道台灣光電之母是蔡英文，黃偉哲怎麼可以隨便把她的豐功偉績都送給了馬英九？」黃偉哲昨表示，烏山頭水庫設置光電板是在馬英九政府時期，由經濟部核准，若蔣萬安或其幕僚有意了解，可以把當年的經濟部核准資料拿出來檢視。不過王鴻薇卻發文質問，「烏山頭水庫的光電板到底是誰設置的？」她指出，烏山頭水庫光電板是依照行政院核定的「太陽光電2年計劃」推動，而該計畫是在蔡英文上任後核定，光電板於2017年招標、2021年動工。王鴻薇批評，「現在民進黨的黃偉哲竟然推到馬英九身上，說是馬英九核定的。轉移焦點莫此為甚。」王鴻薇進一步諷刺，「誰都知道台灣光電之母是蔡英文，黃偉哲怎麼可以隨便把她的豐功偉績都送給了馬英九？」她也反問，「還是黃偉哲也認定烏山頭水庫光電板是錯誤政策，才會千方百計的把責任想推給馬英九呢？」關於政策推動時間，台南市政府17日曾說明，水庫光電政策於2015年馬政府時期開始研議，2016年行政院核定「太陽光電2年推動計畫」，烏山頭水庫於2017年由嘉南農田水利會辦理招商，2022年5月第一期完工運轉。而針對南市府說法，前馬英九幕僚、現任國民黨副主席蕭旭岑也反擊，馬政府時期僅為部會研議，因馬英九強烈反對才未執行。