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▲勞動部針對民眾關注政策銜接過程產假、陪產假申請資格，透過圖卡進行說明。（圖／勞動部提供）

▲勞動部針對民眾關注政策銜接過程育兒假與育兒留停申請資格，透過圖卡進行說明。（圖／勞動部提供）

▲勞動部透過圖卡說明申請育兒留停津貼資格。（圖／勞動部提供）

勞動部今（19）日於行政院會報告「友善職場邁大步：《性別平等工作法》及《就業保險法》三讀後新制內容」，期盼政府推動「台灣人口對策新戰略家庭支持篇」大躍進，新制包括陪產假及陪產檢假從7日延長至14日，生產階段將產假由8週延長為14週，育兒留停30日升級為60日，至於民眾關注政策如何銜接，如何判斷新制上路後還能請幾天、可以請育兒假或育兒留職停薪？一併進行說明。勞動部於報告中說明，在《性別平等工作法》修法部分，「懷孕期間」延長陪產檢及陪產假為14日，讓受僱者在配偶分娩前後進行產檢及孕產課程時，能夠有更多參與及陪伴，使雙親在孕產階段就能攜手共同分擔照顧責任。在「生產階段」，本次修法將產假由8週延長為14週，另外未休完之產檢假，也可於分娩後合併產假繼續請休，讓女性受僱者分娩後，有充裕的產假得以恢復身心及育嬰安排。勞動部同時也考量企業負擔，本次修法新增假別日數，雇主給付薪資後，可向勞動部申請全額補助。最後在「育兒階段」，勞動部在法案多次審查及協商期間，積極聽取各界建議，考量國民小學低年級階段，仍有家長親自照顧之高度需要，所以將育兒留職停薪的子女年齡提高至「8歲以下，滿9歲前」，另外也可搭配60日育兒假一起使用，保障受僱者長期及短期的育兒需求，勞工申請育兒留職停薪及育兒假期間，可向勞保局申請育兒留停津貼。此外本次修法也透過租稅優惠，提升雇主辦理企業托育的意願，鼓勵更多企業投入職場托育服務。另外在《就業保險法》修正部分，增訂就業保險投保薪資分級表，與勞工保險脫鉤，進而提高投保薪資上限，讓保障可更貼近勞工需求；也放寬育兒留職停薪津貼之請領條件，包含將子女年齡由原來滿3歲前，修正為8歲以下未滿9歲，及保險年資條件由滿1年以上修正為滿6個月以上，以強化經濟支持。此外，增訂雙親均領滿6個月的育兒留職停薪津貼，可各再請領3個月的津貼，以促進雙親育兒分擔更加平等。勞動部表示，本次兩部法案修法，是希望能達到「打造育兒友善職場」、「促成雙親育兒分擔更加平等」及「政府擴大資源與制度創新，更大力支持育兒勞工和企業，共同分擔支持體系」三大核心目標，透過育兒制度的全面改革，帶動我國中小企業共同建構友善育兒的職場環境，保障勞工兼顧家庭及職涯，達到照顧不離職的目標。