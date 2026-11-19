加長特別版」也曝光。



我是廣告 請繼續往下閱讀 「公主」金惠奫名字怎麼唸？神劇《背著善宰跑》掀話題



憑藉現象級韓劇《背著善宰跑》紅遍亞洲的金惠奫，因其活潑可愛、充滿感染力的笑容，被廣大粉絲暱稱為「公主」；由交通部觀光署邀請擔任2026－2027年台灣觀光代言人。近日，金惠奫來台拍攝的最新宣傳影片釋出，掀起好評如潮。



更有沒看過韓劇的台灣網友因此被圈粉，好奇金惠奫名字怎麼念？金惠「奫」字注音為ㄩㄣ，發音中文發音同「暈」字。



▲《背著善宰跑》主角金惠奫、邊佑錫，在百想藝術大賞雙雙奪下百想人氣獎。（圖／愛奇藝）



劇情講述聲勢如日中天、最閃耀時刻卻隕落的頂級男明星（邊佑錫飾），和為了救活本命而回到過去的熱血粉絲（金惠奫飾），展開穿越15年時空的奇幻愛情故事。既深情又反轉的張力，讓兩位原本非一線明星的主角逆襲爆紅。



▲金惠奫（左）與邊佑錫（右）在《背著善宰跑》中甜翻粉絲，逆襲爆紅。（圖／金惠奫IG） 金惠奫拍出「台灣感性」被讚爆！適配度100分：觀光署超會選角



這次一共推出四支以「台灣百Ways」為主題的宣傳影片，金惠奫細膩詮釋姊弟、 親子、朋友及獨旅等多元旅行情境，在韓國論壇（如theqoo、X）也獲得熱論，片中諧音梗標語「任何人、任何時刻都『大滿足』」（大滿足音同：台灣）讓人會心一笑。



更對金惠奫在片中展現的「果汁美（清新甜美感）」讚不絕口，認為宛如旅行Vlog般自然、放鬆的狀態，很懂韓國年輕人近年追求的「療癒系慢活旅行」風潮。



▲交通部觀光署推出的台灣影片，讓人發現金惠奫真的超適合當宣傳大使。（圖／翻攝自交通部觀光署影片）



粉絲分析「比起選擇台灣人喜愛的明星， 選擇了台灣人跟韓國人都能共感的演員， 光是看廣告都能讓韓國人帶入來台灣會有多好玩， 好成功的一次台灣宣傳」。網友也讚 「從她口中說出來就覺得台灣好玩好吃！ 很接地氣」、「我台灣人看了也覺得想去玩」。



直呼「公主和台灣的適配度是100分！」連帶推出這系列作品的交通部觀光署也被盛讚「超會選角！給觀光局一個讚」。



▲金惠奫片中為了蔥油餅被偷吃而生氣，粉絲還說「好喜歡看她恰北北樣子」。（圖／翻攝自交通部觀光署影片） 佳評如潮！觀光署再發「 加長特別版」宣傳影片



交通部觀光署表示，影片上線後在社群平台大受好評，不僅引發網友熱烈討論與轉發， 連前總統蔡英文也親自轉發分享，成功掀起一波台灣觀光熱潮， 也得到海內外粉絲與網友的齊聲讚揚。呼應熱烈迴響，順勢發布的「 加長特別版」宣傳影片，同樣獲得大眾一致喜愛與好評。



交通部觀光署進一步透露，未來將持續透過韓國主流媒體、 數位及社群平台擴大宣傳效益，並結合旅遊、美食、 跑旅及生活風格等主題， 與韓國電視台及知名YouTube創作者合作推出多元內容， 透過線上話題與線下業者踩線雙管齊下， 持續呈現台灣觀光的精采魅力，推升韓國旅客訪台意願。



觀光署對韓「大滿足」台灣宣傳影片觀看連結：



◾️姊弟篇（台南美食與日常）15秒、加長特別版30秒



◾️朋友篇（南部與離島海景）15秒、加長特別版30秒



◾️家族篇（南投山林慢活）15秒、加長特別版30秒



◾️獨旅篇（高雄港都探索）15秒、加長特別版30秒







交通部觀光署近日釋出由韓國女星金惠奫（김혜윤）拍攝的最新台灣觀光宣傳影片，唯美電影色調與溫暖自然的生活感，不只台灣人驚呼「拍出高級的台灣感性」，也在韓國引發熱烈迴響。網友大讚比神劇《背著善宰跑》還圈粉，被粉絲暱稱為「公主」的金惠奫名字發音該怎麼念？佳評如潮四支「