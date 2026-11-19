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《GTA 6》玩家忙著裝潢房子 實況主花45分鐘整修住家

狗狗會騎水上摩托、玩家出海還能搭便車

《GTA 6》遊戲中還能打電動、喝咖啡

等了13年的《俠盜獵車手6》（Grand Theft Auto VI，簡稱GTA 6）今（19）日正式上市，遊戲開放世界的自由度再進化，許多玩家進入遊戲後，第一件事不是搶銀行、偷車或與警察展開追逐，反而忙著裝潢房子、粉刷牆壁，甚至還有人帶著狗狗騎水上摩托車出海，體驗各種日常生活，趣味十足。根據外媒《Windows Central》及日本遊戲媒體《電ファミニコゲーマー》報導，《GTA 6》推出後，不少玩家開始探索遊戲中的生活細節，最讓人驚喜的是遊戲角色可以親手整修房屋。在遊戲初期，男主角傑森住進友人布萊恩提供的房子，條件是必須負責修繕與維護，玩家能替臥室重新粉刷牆壁，還可以選擇油漆顏色，甚至要爬上屋頂更換屋瓦、整修門口階梯，過程就像真的在裝潢自己的家，完成部分修繕工作後，還可以提升女主角露西亞的好感度。知名實況主開玩後，花了約40分鐘粉刷牆壁，還擔心選錯顏色會讓露西亞不喜歡，原本充滿犯罪與槍戰的遊戲，瞬間變成居家裝潢模擬器。根據遊戲媒體《Kotaku》報導，有玩家Chiz在X分享一段遊戲影片，只見男主角傑森坐在水上摩托車後座，前方負責操控方向的竟然是一隻戴著護目鏡的狗狗，畫面相當逗趣，另有玩家分享，當角色在距離岸邊較遠的海域漂流時，可能遇見這隻狗狗前來救援。此外，《GTA 6》玩家可以摸狗、摸貓，也可能遇上具有攻擊性的動物，像是有玩家在野外遭到鱷魚襲擊。《GTA 6》的生活玩法還不只這些，玩家回到住處後，可以沖澡、換衣服、泡咖啡、閱讀雜誌，甚至坐在沙發上看電視，或使用遊戲內的主機「JoySystem」遊玩小遊戲。玩家也能操作角色的手機，瀏覽遊戲內建的社群平台，不只可以觀看短影音，還能閱讀貼文底下的留言，讓人彷彿真的置身另一個社群世界。