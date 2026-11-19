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賴清德籲立院好好審預算 批在野黨喊2萬到4萬「聽聽就好」

立法院在野黨團推動普發現金2萬元引發憲政與預算爭議，台中市長盧秀燕與總統賴清德今（19）日隔空交鋒。盧秀燕受訪時表示，賴清德指國民黨團提普發2萬元違憲，「民眾可能聽不懂這個邏輯」，既然政府宣稱AI紅利與全民共享，就該「一人一半，感情卡袂散」；賴清德隨後在彰化致詞時回擊，監督機關擅自增加行政機關的預算就是違憲，批評在野黨為了選舉胡亂加碼，從2萬喊到4萬都有，「這是選舉的花招啦！大家聽聽就好。」盧秀燕上午接受媒體聯訪時指出，民進黨自己提案普發現金1萬元時不違憲，換成國民黨團提案普發2萬元就變成違憲，「民眾可能聽不懂這個邏輯」，直言這是明顯的雙標。她進一步表示，今年中央超徵稅收高達1兆元，若全民普發現金2萬元，總計也只需要4,600多億元、不到超徵金額的一半，既然政府宣稱AI紅利要與全民共享，政府與民眾就該「一人一半，感情卡袂散」，這樣才比較公平。另一方面，總統賴清德上午前往彰化南瑤宮贈匾參拜，致詞時再度針對普發現金爭議正面回應。他表示立法院是監督機關，行政院將預算送到立法院後，立法院的職責是審查預算，而非自行增加預算，「這是憲法規定的！在野黨為了選舉的原因胡亂加碼，這是選舉的花招啦！咱大家聽聽就好。」賴清德進一步向在野黨喊話，國民黨如果真正疼惜人民、支持人民，在行政院把預算編好送到立法院之後，就該好好進行審查，讓民眾在過年前都能順利領到AI紅利。賴清德話鋒一轉批評，在野黨立委現在不願好好審查預算，只會在外面高喊自己想要發多少，「有喊2萬、喊3萬，還有喊到4萬的！」他呼籲現場鄉親「心頭抓乎定」，那些選前胡亂加碼的選舉花招聽聽就好。