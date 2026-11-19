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親曝國民黨「正藍軍」心聲！秦慧珠表態：反共不反中

2026九合一選舉倒數計時，台北市長選戰藍綠攻防持續升溫，國民黨台北市議員秦慧珠近日才因一句「誰要蹭他（蔣萬安）啊？我自己滾得遠遠的」引發熱議，如今又拋出影片表態，強調自己是「中華民國派」、「正藍軍」，更直言「反共不反中」，不可能認同共產黨及中華人民共和國。民進黨台北市長候選人沈伯洋競總媒宣中心召集人周軒也忍不住轉發，大讚這是「選前最震撼！」秦慧珠在影片中透露，近來前往菜市場拜票時，遇到一名約30多歲的女性選民向她反映，自己的父親至今仍在手臂上刺著「反攻大陸」等字樣，但看到國民黨如今與中國的互動關係，讓他們感到情何以堪，因此希望藍營能夠重新調整政策。這番話讓秦慧珠相當驚訝，也讓她意識到，原來不少三、四十歲的年輕世代，依舊認同自己是「中華民國派」，甚至以維護中華民國為榮。她也藉此談起自己的家族背景，透露父親當年是隨軍撤退至越南的「流亡部隊」，因為堅持效忠中華民國、不願返回中國，直到民國42年才搭乘軍艦來台，最後被安置在桃園中壢的「富台新村」。秦慧珠表示，自己出生於眷村，從小接受「忠黨愛國」教育，對中華民國有深厚情感，甚至連博士論文都以《臺灣反共小說之研究》為題，足見其政治立場並非一時興起，而是長年累積的價值信念。談到國家認同，秦慧珠更明確表態「反共不反中」，認為歷史與文化是兩岸共同保存的資產，但台灣現今的國家體制就是中華民國，她不可能認同中華人民共和國的共產制度。她強調，父執輩當年與共產黨打了一輩子的仗，到了這一代，雖然可以和平交流、彼此相處，「我們還是認同中華民國，不可能認同共產黨跟中華人民共和國的」。秦慧珠也直言，這樣的立場正是從兩蔣時代延續至今，許多國民黨「正藍軍」的共同心聲。相關影片曝光後迅速引發討論，吸引破萬名網友觀看，值得注意的是，沈伯洋競總媒宣中心召集人周軒也轉發影片，並以「選前最震撼！」形容秦慧珠的發言，認為她已經公開宣告自己的反共立場。