租屋族快筆記！國家住都中心今（19）日公布2026年第4季中央社宅招租，橫跨新北、嘉義市、臺南及花蓮4縣市共6案、釋出1,672戶，新北社宅月租6,250元起、嘉義最低5,300元起（均含管理費），11月30日起開放線上申請，《NOWNEWS》整理申請資格、租金與重要時程一次看！
🟡4縣市6案租金一覽，新北最低月租6,250
國家住都中心表示，本季共推出 6 處中央社宅、合計 1,672 戶，規劃套房、二房及三房型，首年租金均已包含管理費（不含停車位）並依家庭所得分級收費。其中，新北社宅以泰山區「貴和安居A」門檻最低，15 坪套房弱勢戶每月僅 6,250 元起、一般戶 10,340 元起；全場最便宜則為嘉義市首案「友忠好室」，14 坪套房弱勢戶每月 5,300 元、一般戶 7,890 元起。
📍新北板橋區｜光環安居（330戶）
套房型（15坪）：弱勢戶 7,150～7,610 元／一般戶 11,450～15,000 元
二房型（27-30坪）：弱勢戶 12,420～13,830 元／一般戶 20,270～26,930 元
三房型（36-38坪）：弱勢戶 16,510～17,160 元／一般戶 26,900～33,360 元
📍新北中和區｜莒光安居（296戶）
套房型（14坪）：弱勢戶 6,800 元／一般戶 11,210～13,500 元
二房型（27-30坪）：弱勢戶 11,980～13,060 元／一般戶 19,690～25,640 元
三房型（36坪）：弱勢戶 15,630～15,760 元／一般戶 25,650～30,900 元
📍新北泰山區｜貴和安居A（560戶）
套房型（15坪）：弱勢戶 6,250～6,260 元／一般戶 10,340～12,420 元
二房型（28-30坪）：弱勢戶 10,960～11,740 元／一般戶 17,970～22,990 元
三房型（38-40坪）：弱勢戶 14,500～15,220 元／一般戶 23,690～29,700 元
📍嘉義市西區｜友忠好室（142戶）
套房型（14坪）：弱勢戶 5,300 元／一般戶 7,890～8,750 元
二房型（27-28坪）：弱勢戶 9,390～9,900 元／一般戶 13,820～16,130 元
三房型（36-37坪）：弱勢戶 12,610～12,760 元／一般戶 18,510～20,720 元
📍臺南永康區｜東橋安居（218戶）
套房型（15-16坪）：弱勢戶 5,660～6,240 元／一般戶 8,580～10,540 元
二房型（28-30坪）：弱勢戶 10,160～10,860 元／一般戶 15,240～18,110 元
三房型（37-38坪）：弱勢戶 13,090～13,590 元／一般戶 19,600～22,600 元
📍花蓮花蓮市｜中美好室（126戶）
套房型（16-17坪）：弱勢戶 5,750～6,060 元／一般戶 8,520～9,970 元
二房型（30-31坪）：弱勢戶 10,260～10,470 元／一般戶 15,030～16,950 元
三房型（40坪）：弱勢戶 13,670 元／一般戶 19,980～22,090 元
🟡申請資格與所得門檻，無自有住宅限制一次看
申請人須年滿 18 歲，於社宅所在縣市設籍或就學、就業，且家庭成員於指定範圍內無自有住宅（新北市限基北北桃、臺南市限臺南市、嘉義市限嘉義市，花蓮縣則放寬僅限花蓮市）。各縣市財產與所得門檻如下：
新北市（光環、莒光、貴和A）：家庭年所得低於 145 萬元（每人月均所得 62,125 元以下），家戶不動產低於 708 萬元、動產低於 471 萬元。
臺南市（東橋安居）：家庭年所得低於 114 萬元。
嘉義市（友忠好室）、花蓮縣（中美好室）：家庭年所得低於 109 萬元（每人月均所得 54,303 元以下），家戶不動產低於 578 萬元、動產低於 331 萬元。
🟡首採先抽後審便民制，申請抽籤入住時程表曝
國家住都中心指出，為縮短民眾等待期，本季首度改採「先抽籤、後審查」新制，預計可省下 1 至 2 個月作業時間。重要招租時程如下：
受理申請期間：2026 年 11 月 30 日上午 9 時至 12 月 29 日晚上 11 時 59 分，採 24 小時線上申請（安居好室入口網 ），諮詢專線 (02)8979-1799。
公開抽籤與公告：預計 2027 年 1 月 12 日公開抽籤排定審查序位，並於 2 月 16 日前公告中籤名單。
最快入住時間：審查合格者依通知辦理看選屋與簽約，最快 2027 年 6 月 1 日起即可入住。
🟡新北三案近捷運商圈，嘉義花蓮首案同步釋出
本季新北市 3 案合計釋出 1,186 戶，均位於成熟生活圈：板橋區「光環安居」（330 戶）緊鄰埔墘商圈與板橋第二運動中心；中和區「莒光安居」（296 戶）鄰近環球購物中心與自強公園；泰山區「貴和安居A」（560 戶）步行約 8 分鐘可達機捷泰山貴和站。
中南部與東部則迎來嘉義市首案「友忠好室」（142 戶，位於嘉義後站生活圈）、花蓮縣首案「中美好室」（126 戶，近花蓮縣府與文化局園區），以及臺南永康區「東橋安居」（218 戶，步行 5 分鐘達市立圖書總館），提供單身族與婚育家庭多元居住選擇。
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國家住都中心表示，本季共推出 6 處中央社宅、合計 1,672 戶，規劃套房、二房及三房型，首年租金均已包含管理費（不含停車位）並依家庭所得分級收費。其中，新北社宅以泰山區「貴和安居A」門檻最低，15 坪套房弱勢戶每月僅 6,250 元起、一般戶 10,340 元起；全場最便宜則為嘉義市首案「友忠好室」，14 坪套房弱勢戶每月 5,300 元、一般戶 7,890 元起。
套房型（15坪）：弱勢戶 7,150～7,610 元／一般戶 11,450～15,000 元
二房型（27-30坪）：弱勢戶 12,420～13,830 元／一般戶 20,270～26,930 元
三房型（36-38坪）：弱勢戶 16,510～17,160 元／一般戶 26,900～33,360 元
套房型（14坪）：弱勢戶 6,800 元／一般戶 11,210～13,500 元
二房型（27-30坪）：弱勢戶 11,980～13,060 元／一般戶 19,690～25,640 元
三房型（36坪）：弱勢戶 15,630～15,760 元／一般戶 25,650～30,900 元
📍新北泰山區｜貴和安居A（560戶）
套房型（15坪）：弱勢戶 6,250～6,260 元／一般戶 10,340～12,420 元
二房型（28-30坪）：弱勢戶 10,960～11,740 元／一般戶 17,970～22,990 元
三房型（38-40坪）：弱勢戶 14,500～15,220 元／一般戶 23,690～29,700 元
套房型（14坪）：弱勢戶 5,300 元／一般戶 7,890～8,750 元
二房型（27-28坪）：弱勢戶 9,390～9,900 元／一般戶 13,820～16,130 元
三房型（36-37坪）：弱勢戶 12,610～12,760 元／一般戶 18,510～20,720 元
📍臺南永康區｜東橋安居（218戶）
套房型（15-16坪）：弱勢戶 5,660～6,240 元／一般戶 8,580～10,540 元
二房型（28-30坪）：弱勢戶 10,160～10,860 元／一般戶 15,240～18,110 元
三房型（37-38坪）：弱勢戶 13,090～13,590 元／一般戶 19,600～22,600 元
📍花蓮花蓮市｜中美好室（126戶）
套房型（16-17坪）：弱勢戶 5,750～6,060 元／一般戶 8,520～9,970 元
二房型（30-31坪）：弱勢戶 10,260～10,470 元／一般戶 15,030～16,950 元
三房型（40坪）：弱勢戶 13,670 元／一般戶 19,980～22,090 元
申請人須年滿 18 歲，於社宅所在縣市設籍或就學、就業，且家庭成員於指定範圍內無自有住宅（新北市限基北北桃、臺南市限臺南市、嘉義市限嘉義市，花蓮縣則放寬僅限花蓮市）。各縣市財產與所得門檻如下：
新北市（光環、莒光、貴和A）：家庭年所得低於 145 萬元（每人月均所得 62,125 元以下），家戶不動產低於 708 萬元、動產低於 471 萬元。
臺南市（東橋安居）：家庭年所得低於 114 萬元。
嘉義市（友忠好室）、花蓮縣（中美好室）：家庭年所得低於 109 萬元（每人月均所得 54,303 元以下），家戶不動產低於 578 萬元、動產低於 331 萬元。
國家住都中心指出，為縮短民眾等待期，本季首度改採「先抽籤、後審查」新制，預計可省下 1 至 2 個月作業時間。重要招租時程如下：
受理申請期間：2026 年 11 月 30 日上午 9 時至 12 月 29 日晚上 11 時 59 分，採 24 小時線上申請（安居好室入口網 ），諮詢專線 (02)8979-1799。
公開抽籤與公告：預計 2027 年 1 月 12 日公開抽籤排定審查序位，並於 2 月 16 日前公告中籤名單。
最快入住時間：審查合格者依通知辦理看選屋與簽約，最快 2027 年 6 月 1 日起即可入住。
本季新北市 3 案合計釋出 1,186 戶，均位於成熟生活圈：板橋區「光環安居」（330 戶）緊鄰埔墘商圈與板橋第二運動中心；中和區「莒光安居」（296 戶）鄰近環球購物中心與自強公園；泰山區「貴和安居A」（560 戶）步行約 8 分鐘可達機捷泰山貴和站。
中南部與東部則迎來嘉義市首案「友忠好室」（142 戶，位於嘉義後站生活圈）、花蓮縣首案「中美好室」（126 戶，近花蓮縣府與文化局園區），以及臺南永康區「東橋安居」（218 戶，步行 5 分鐘達市立圖書總館），提供單身族與婚育家庭多元居住選擇。