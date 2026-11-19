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▲ 「2026社會創新論壇」透過跨域合作的實務經驗與精彩對談，深入解析跨界串聯的成功關鍵。（圖／記者陳美嘉攝，2026.11.19）

▲ 「2026社會創新論壇」邀集6位來自零售業、在地產業及科技業的企業代表，與已建立跨界連結的非營利組織共聚交流。（圖／記者陳美嘉攝，2026.11.19）

「2026社會創新論壇」今（19）日於高雄林皇宮盛大舉辦，以「跨域影響在地賦能」為主題，邀集6位來自零售業、在地產業及科技業的企業代表，與已建立跨界連結的非營利組織共聚交流，透過跨域合作的實務經驗與精彩對談，深入解析跨界串聯的成功關鍵，期盼能帶動企業與在地團體建立長期夥伴關係，攜手為地方注入創新動能，促進在地產業永續發展。此次論壇邀請逢甲大學合作經濟暨社會事業經營學系助理教授汪浩擔任主持人，透過三場主題對談，分享企業與地方組織攜手創造社會影響力的實踐經驗。「通路影響力」由棉花田生機園地總經理徐慶璋與社團法人臺灣璞育文教發展協會創辦人黃雅聖，探討企業通路資源協助地方產品拓展市場的實務作法；「深耕在地力」由友信醫療集團品牌經理劉純妦與台灣藺草學會經理蕭博駿，分享企業以多元合作方式支持地方文化傳承與產業發展的實踐經驗；「科技運用力」則由睿金碳股份有限公司董事長陳坤宏與社團法人銀色大門老人福利協會理事長孫士姍，分享企業運用科技資源賦能地方組織，提升營運效能與創新量能的實踐成果。高分署分署長郭耿華表示，舉辦社會創新論壇的核心宗旨，正是為了協助社會組織推動創新轉型，進而開創就業機會為勞動市場提供實質助力。許多非營利組織在創新與創業的過程中展現出強大能量，期盼透過本次論壇促進企業與地方組織進行深度交流，促進雙方建立長期、穩定且互惠的合作關係，讓企業資源不僅挹注地方發展，更能轉化為提升組織營運、創新地方產業及帶動在地就業的具體成果，形塑社會價值與環境永續的共好模式。2026社會創新論壇在熱烈交流中圓滿落幕，展現企業與在地組織跨域合作、共創價值的充沛動能。為持續培育在地組織發展能量，高分署長期透過多元就業開發方案及培力就業計畫，提供人力補助、顧問輔導及教育訓練等全方位資源，扶植在地優質民間團體穩健成長，計畫於每年2月至6月期間受理申請，歡迎至高分署官網查詢計畫相關內容及掌握各項服務訊息。