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▲杜月禎參選台北市信義區大仁里里長，健壯身材與肌肉線條吸睛。（圖／翻攝自杜月禎臉書）

▲林浤澤是現任高雄市前鎮區明孝里里長，今年爭取連任，競選小物宛如偶像周邊。（圖／翻攝自林浤澤臉書）

▲錢奕璋角逐高雄市岡山區維仁里里長，因拜票照爆紅，被形容擁有男模級外貌。（圖／翻攝自錢奕璋臉書）

▲陳紫渝爭取連任新北市永和區永福里里長，本屆僅她一人登記參選。（圖／翻攝自陳紫渝臉書）

▲何芝寧過去任職科技業，2022年當選新竹市東區埔頂里里長，今年再戰連任。（圖／翻攝自何芝寧臉書）

▲紀詠心具有凱渥模特兒背景，目前擔任新北市永和區新廍里里長，今年尋求連任。（圖／翻攝自紀詠心臉書）

2026九合一選舉將於11月28日登場，除了選戰攻防，各地候選人的高顏值也成為社群話題！從肌肉線條吸睛的杜月禎、被封為「高雄池昌旭」的林浤澤，到拜票照爆紅的錢奕璋，以及陳紫渝、何芝寧、具有模特兒背景的紀詠心，6人這次都是投入里長選舉。究竟他們在哪個選區、誰要爭取連任？《NOWNEWS今日新聞》一次整理看懂。杜月禎這次以無黨籍身分，參選台北市信義區大仁里里長，健壯身材與肌肉線條相當吸睛。27歲的他是這次選戰中的年輕面孔，大仁里共有5人登記參選，包括現任里長蔡桂清，杜月禎得在多人競爭中爭取居民支持。被封為「高雄池昌旭」的林浤澤，是現任高雄市前鎮區明孝里里長，今年尋求連任。他的競選文宣也走出不同風格，以「持續改變」為主題，推出毛巾、飄帶、T恤及形象小卡，讓支持者形容像在買偶像周邊商品，里長選戰也有應援感。26歲的錢奕璋以無黨籍身分，角逐高雄市岡山區維仁里里長，近日因街頭拜票照片在Threads受到關注。挺拔身形與斯文外貌，讓他被形容有男模架勢，也有人認為神似李程彬、陳奕，甚至以「真人肯尼」形容。面對突如其來的人氣，他坦言有些措手不及，仍持續走進里內街巷拜票。陳紫渝2022年首次參選新北市永和區永福里里長，就因亮麗外型受到關注，當選後持續投入地方服務。今年她以無黨籍身分爭取連任，本屆永福里僅她一人登記參選，與4年前初試啼聲相比，這次帶著現任里長的經驗再次接受選民檢驗。何芝寧是現任新竹市東區埔頂里里長，今年同樣爭取連任。她過去任職科技業，2022年以2577票當選，因清秀外貌被稱為「新竹最美里長」。這次埔頂里有何芝寧、彭永全兩人參選，她將爭取延續下一個4年的服務。具有凱渥模特兒背景的紀詠心，目前擔任新北市永和區新廍里里長，今年以無黨籍身分尋求連任。從模特兒轉進基層服務，她過去曾分享，希望透過社區活動拉近居民距離、增加鄰里凝聚力。本屆她將面對國民黨籍候選人周國良挑戰，與同在永和、同額競選的陳紫渝呈現不同選情。