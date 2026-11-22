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中國女星李小璐1998年靠電影《天浴》奪下金馬最佳女主角獎，當時她年僅17歲，演藝之路未來無限，沒想到2017年，她被捲入跟饒舌歌手PG ONE深夜約會，對方甚至是老公賈乃亮的好朋友，兩人的外遇親密片甚至還流出，使李小璐跟賈乃亮宣布離婚，幸福婚姻畫下句點。李小璐3歲就踏入演藝圈，1998年靠著電影《天浴》拿下第35屆金馬獎最佳女主角，之後她陸續出演《都是天使惹的禍》、《奮鬥》等作品，知名度持續攀升，後來她跟《當婆婆遇上媽》合作演員賈乃亮假戲真做，兩人2012年結婚，同年度迎來了女兒。婚後賈乃亮常常在螢幕前表達對老婆小孩的愛，還帶著寶貝登上《爸爸回來了》，一家三口的互動圈粉無數，李小璐也這樣成為了演藝圈幸福人妻代表。然而這段婚姻卻在2017年出現危機，當時賈乃亮帶著老婆一起到《中國有嘻哈》決賽現場，幫自己的好友PG ONE加油，沒想到同年底，李小璐就被拍到深夜到PG ONE家中留宿，不過兩人皆否認外遇傳聞。可惜事情安穩沒多久，2019年，網路上開始出現了李小璐跟PG ONE穿著情侶服的親嘴照，看起來根本就是熱戀情侶，為此男方表示「的確產生過感情。」李小璐跟賈乃亮則透過工作室對外發聲，透露兩人婚姻早已結束。值得一提的是，這次外遇加上離婚爭議可是讓李小璐婚姻受到衝擊，她今年6月曾自述，自己過去太過於戀愛腦，沒有好好珍惜工作，如今淪落到接不到電影、電視劇或商演的下場，感嘆自己「真的完全沒戲拍」，從金馬影后再到接不到工作的演藝人生令人唏噓。