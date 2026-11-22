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▲金城武說自己很愛看好萊塢片，但相較於勉強自己去爭取受限的演出機會，他寧願當個單純享受電影的觀眾。（圖／路透社）

影壇傳奇男神金城武入行約37年，交出《重慶森林》、《心動》、《如果·愛》、《投名狀》等無數華語片代表作，不過外界好奇英語流利、擁有國際知名度的他，為什麼不進軍人人嚮往的好萊塢，對此，金城武曾經直言：「好萊塢很限制亞洲演員，我寧願當個觀眾就好！」2006年2月農曆新年，金城武接受美媒CNN節目《Talk Asia》全英文專訪時，主持人問他現在已經受到國際知名媒體的關注，是否打算進軍好萊塢，金城武坦言暫時沒有這個打算，原因在於「好萊塢對亞洲演員的角色侷限過多，且創作思維缺乏文化真實性」。金城武認為好萊塢留給亞洲演員的發揮空間太窄，大多只能接演特定類型的刻板角色，並舉例像《藝伎回憶錄》的演員都必須按照好萊塢的思維模式演出，甚至讓日本角色說英文，「我寧願看日本人說日文來演《藝伎回憶錄》」，因此對參與這類好萊塢製作缺乏興趣。不過，金城武強調本身非常喜歡看好萊塢電影，但相較於勉強自己去爭取受限的演出機會，他更寧願留在戲院當個單純享受電影的觀眾。金城武從影生涯中，唯一一部演過的英語發音電影為1998年上映、美國與韓國合拍的獨立製片《我的愛人，你的死神》，該片由韓裔美籍導演陳元錫自編自導，曾經入選日舞影展，主要演員除了金城武，還有奥斯卡最佳女配角得主蜜拉索維諾、韓國影后金惠秀等人。