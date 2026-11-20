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天冷沒穿UNIQLO！迪卡儂「免千元外套」超保暖：穿10年不壞

但其推薦另一款「航海外套」系列

▲台南仁德迪卡儂推薦「航海外套」系列服飾，意外引發討論，甚至有人實測穿10年不壞。（圖／翻攝Threads@deca.rende）

「大推航海外套，騎車真的有效防風又保暖」、「我十年前買的航海外套到現在還是很耐用，我是先知」

迪卡儂航海外套紅什麼？防風防水又保暖：一件最便宜999元

▲迪卡儂「航海外套」系列款式眾多，其中最便宜「航海5000mm防水防風連帽外套Sailing 100」只要999元。（圖／迪卡儂官網）

迪卡儂「航海外套」評價曝光！眾穿上曝2敗筆

近日受到大陸冷氣團影響，全台各地氣溫驟降，不少人早已拿出厚外套禦寒，但說到哪件外套保暖？多數人都會聯想UNIQLO、北臉（The North Face）等品牌。讓其成為新一代機車族防寒外套首選。台南仁德迪卡儂日前在Threads發文分享自家外套，表示民眾到迪卡儂挑選外套，通常都會先選擇三合一外套，，「偷偷告訴你們，航海專區才是機車族的隱藏大絕」。貼文曝光後，至今已累積16萬人觀看，吸引眾多台灣人認同留言、「航海外套已經行之有年了還不錯」、「我跟老公都穿這件，每年冬天都拿出來穿，已經第4年了，沒有破損，還有防潑水的功能」。迪卡儂航海外套原先是針對航海所設計的服飾，其主打防風、防水，並設計高領、袖口防護，能阻擋飛濺的海水與冷風侵入，布料更經過特殊織法提升抗刮性。近年航海外套也備受機車族喜愛，高階款附有拉鍊口袋以及刷毛內襯，穿上它能保持溫暖與乾爽，加上一件價格不貴，成為不少人防寒首選。實際查詢迪卡儂「航海外套」專區，航海外套規格不同價格也有落差，，一件最貴也不超過2千元，CP值相當高。迪卡儂「航海外套」在網路上評價極高，最便宜的999元款式就累積6684人評論，評價則高達4.7星高分，不少人買過都讚賞「很輕盈穿起來很輕鬆，價格也不會貴」、「防風防水，全年都適合穿，顏色搭配上也很好看，推一個」、「很好穿！保暖度也夠，折起來一小球很好攜帶」。不過也有人提出不同看法，。但觀看整體，仍在防風防水與保暖效能上出色。