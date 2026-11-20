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台北市文化局長蔡詩萍宣稱擋下在故宮設置光電板，故宮立刻澄清「從未提案」，要求蔡詩萍撤除貼文及不實AI圖像，並公開澄清道歉。對此，民進黨台北市長候選人沈伯洋今（20）日怒斥，對方現在仍是想做泥巴戰、用無中生有方式造謠，作為一個局處首長，用這樣改圖、造謠的方式，「我以後主政是一定不可能會發生這種事情，這也太誇張」。沈伯洋上午在競選總幹事吳思瑤陪同下，赴捷運芝山站旁發放最後一期的《順報》。沈伯洋會前受訪時表示「很可惜」，他昨天直播全部都在講政策，很無奈的事，對方現在還是想做泥巴戰，「之前水庫，用無中生有的方式在造謠，現在故宮甚至直接用AI改圖，也是無中生有的方式」。沈伯洋提到，不管是在文資、在水庫，「對我們來講，今天、明天、這輩子就是不可能發生的事」，結果他們就用無中生有的方式、故意丟泥巴，叫你來解釋，選戰完全被轉移焦點。沈伯洋說，市政上面真正的缺失，不管是跟兒虐相關的、跟營養午餐相關的、到現在的基泰案，完全被轉移焦點，他覺得甚為可惜。他強調，作為一個局處首長，用這樣改圖、造謠的方式，「我以後主政是一定不可能會發生這種事情，這也太誇張」。媒體詢問，您當選以後是否教育局處首長怎麼看懂公文？沈伯洋說，這不是教育不教育，而是局處的風氣，因為市政本來就是應該被專注，而非拿來做選戰焦點，結果北市府的這些局處首長，加入選舉的政治攻防，甚至不惜用這種AI改圖的方式，大家應該可以看到，連他的選舉公報，都被國民黨立委傅崐萁辦公室的人AI改圖，「我覺得選舉選到這種階段蠻可惜的，幸好我們現在還是保持著正道，就是不斷地討論政策，今天我們在發《順報》也還是在講政策，希望大家能夠被稍微導引回來一下」。媒體追問，如何看國民黨近期大打光電議題，想把選戰主軸拉到跟中央對抗，或是與公投做掛鉤嗎？沈伯洋說，他不去猜測這國民黨的目的、戰略，「我今天只看他的手段，在一個手段上面，使用了造謠跟無中生有，跟丟泥巴的方式，我認為就是這場選舉不好看的地方」。對於藍營要求說明光電政策，沈伯洋說，這與之前丟毒品議題一樣，就是要求講清楚，但講完後又說講得不夠清楚，最後還翻到十幾年前的文章，說講得不夠周全，這就是泥巴戰。他呼籲，大家不用墮入對方陷阱，而是好好討論怎樣把台北市變得更好，若不斷跟對方玩這樣的遊戲，就會把這場選舉帶回到過去30年的選舉。至於有人翻出台北市長蔣萬安同意在龍山寺裝設光電板，沈伯洋反問，對方為何可以如此前後不一致？就是因為只想把這種事情拿來政治操作，而他是一直強調，人民安全、對專業的尊重都非常重要，沒想到對方拿來政治攻擊，甚為可惜，選舉選到最後一個禮拜，果然什麼妖魔鬼怪都會出現。