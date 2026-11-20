位於台中麗寶樂園渡假區內、全球唯一的「熊大的麗寶小鎮」（LINE FRIENDS TOWN）確定即將於11月30日正式熄燈。官方出面證實，小鎮因合約到期畫下句點，官方透露麗寶福容大飯店「LINE FRIENDS 主題房」與「天空之夢摩天輪主題車廂」仍會持續營運，並祭出2大優惠。民眾把握最後10天前往麗寶樂園，但也要注意的是，11月23日探索世界當日因台電歲修而休園一日，歲修公告也列出美樂地親子農場、密室逃脫、麗寶休息站廣場商店及天空之夢摩天輪暫停營運。
「熊大的麗寶小鎮」位於台中后里麗寶樂園渡假區的探索世界內，以LINE FRIENDS角色熊大、兔兔、莎莉為主角，結合互動場景與親子體驗。小鎮自2022年12月底開幕，這座佔地700坪的沉浸式互動園區，結合了7大聲光體感體驗區，近4年來陪伴遊客歡度無數個充滿驚喜與療癒的美好時光。但園方證實，預計2026年11月30日結束營運。
搶遊客可能會搶在「熊大的麗寶小鎮」休園前把握機會造訪，但是需注意的是，麗寶樂園官網上早已貼出公告，11月23日（周一）探索世界當日因台電歲修而休園一日，歲修公告列出美樂地親子農場、密室逃脫、麗寶休息站廣場商店及天空之夢摩天輪暫停營運，且叢林泛舟當日的12:00-14:00也將進行維護，而接駁服務包含麗寶樂園往返高鐵、后里線、朝馬線等當日也暫停。
此外，最後參觀日期可能遇上設施維護、天候或臨時調整，民眾出發當天要再跟官方確認。因此強烈建議，若已買票卻打算11月23日進探索世界，記得先更改計畫。
而其他日期包含11月20日～11月22日，以及11月24日～11月30日，營業時間為09:30至17:00。
麗寶樂園「熊大的麗寶小鎮」11/30熄燈！飯店、摩天輪還在
麗寶樂園證實，「熊大的麗寶小鎮」因合約至2026年11月30日圓滿畫下句點，小鎮將暫時與大家道別，「但麗寶福容大飯店的 LINE FRIENDS 主題房與天空之夢摩天輪主題車廂，依然隨時等候大家，麗寶樂園渡假區期待與您再次創造美好的回憶！
把握療癒時光！入住LINE FRIENDS主題房加碼送「超萌摺疊購物車」
為了回饋粉絲的熱愛，麗寶福容大飯店目前正推出「LINE FRIENDS」專屬住宿專案。雙人同行8999元起，可入住主題房一晚，並包含豐盛早餐及探索世界雙日券；且入住再加碼贈可愛實用的「LINE FRIENDS爬梯摺疊購物車」乙台（市價1,599元，數量有限、送完為止）。
LINE FRIENDS主題房共打造8款不同風格的房型，從色彩繽紛、充滿甜蜜氛圍的「糖果樂園」房，到洋溢清新活力與童趣的「童話森林」房，以及深受小朋友喜愛的「美味魔法師」房等，每間都巧妙融入了熊大、兔兔、與莎莉，等大家一起享受療癒時光。
台中麗寶樂園也推出「鄰里優惠」，設籍於臺中市后里區、外埔區、大甲區、豐原區、神岡區、大安區之居民本人，享探索世界均一價199元優惠。符合優惠本人持指定證件（須正本）親至現場驗證購票，並出示證件入場。15歲以上~成人，請出示身分證或駕照；15歲以下兒童，請出示健保卡正本＋戶口名簿（或戶籍謄本），須含有完整的戶籍地址。提醒僅限現場售票亭購票，團體不適用。
劍湖山宣布 跨年摩天輪煙火秀 攜手人氣動漫《名偵探柯南》
劍湖山世界就宣布，今年邁入第20年的摩天輪跨年煙火秀，首波亮點確定攜手人氣動漫《名偵探柯南》，除了延續亞洲唯一摩天輪主體煙火秀，更首度加入台灣首次《名偵探柯南》主題無人機燈光展演，讓柯南角色躍上夜空。
劍湖山世界表示，《名偵探柯南》主題活動也持續延伸園區體驗，包括幸福摩天輪主題車廂、劍湖山渡假大飯店主題房，以及主題餐飲、下午茶與限定商品等。遊客可搭乘柯南主題車廂從高空展開解謎之旅，再將動漫體驗延伸至餐飲及住宿。
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此外，最後參觀日期可能遇上設施維護、天候或臨時調整，民眾出發當天要再跟官方確認。因此強烈建議，若已買票卻打算11月23日進探索世界，記得先更改計畫。
而其他日期包含11月20日～11月22日，以及11月24日～11月30日，營業時間為09:30至17:00。
麗寶樂園證實，「熊大的麗寶小鎮」因合約至2026年11月30日圓滿畫下句點，小鎮將暫時與大家道別，「但麗寶福容大飯店的 LINE FRIENDS 主題房與天空之夢摩天輪主題車廂，依然隨時等候大家，麗寶樂園渡假區期待與您再次創造美好的回憶！
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劍湖山世界表示，《名偵探柯南》主題活動也持續延伸園區體驗，包括幸福摩天輪主題車廂、劍湖山渡假大飯店主題房，以及主題餐飲、下午茶與限定商品等。遊客可搭乘柯南主題車廂從高空展開解謎之旅，再將動漫體驗延伸至餐飲及住宿。