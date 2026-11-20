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民眾景氣樂觀情緒降溫 消費意願亦下降

過半民眾預期今年經濟成長率高於11% 但通膨也高於2.5%

美伊戰爭持續且AI擔憂再起 股市樂觀情緒及風險偏好指數雙降

台股跌不停，今（20）日早盤再崩逾千點，失守37000點，根據國泰金控公布最新11月國民經濟信心調查結果也顯示，民眾景氣樂觀情緒降溫，消費意願亦下降，美伊戰爭持續且AI擔憂再起，股市樂觀情緒及風險偏好指數下降，不過，仍處在相對樂觀水準。國泰金今日指出，國發會最新公布的9月景氣對策信號續呈紅燈，領先指標及同時指標續呈上升，景氣仍呈穩健成長。然受美伊戰爭持續，增添Fed續升息壓力，且AI擔憂再起，本月調查顯示，民眾的景氣樂觀指數明顯下降，其中景氣現況樂觀指數下降至-6.3，展望樂觀指數下降至-1.0。大額消費意願指數降至12.1，耐久財消費意願指數降至-9.1。主計總處8月14日預估台灣2026年經濟成長率11.05%，通貨膨脹率2.07%。國泰金調查結果顯示，民眾對於今（2026）年經濟成長率的平均預期值為10.87%，有52%的民眾認為2026年經濟成長率會高於11%；而民眾對於2026年平均通膨預期值為2.51%，且有高達52%的民眾認為2026年通貨膨脹率會高於2.5%。調查結果顯示，民眾對於今年的經濟成長預估與主計總處接近，但通膨預期明顯較高。此外，10月因美伊戰爭持續，推升通膨壓力，美國聯準會（Fed）年底可能再升息，且美國CSP財報顯示自由現金流負值擴大、AI擔憂再起，美國科技股大跌帶動台股明顯修正。國泰金調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數降至29.8，風險偏好指數亦下降至26.5，但仍處在相對樂觀水準。不過，調查結果也顯示，有52.8%的民眾預期未來半年台股會漲，23%覺得會跌，有38.9%仍有願意將現金或定存解約轉入股市，而有48.7%不打算再投入先維持現狀。