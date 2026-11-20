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▲阿圓到韓國雷射脖紋，脖子上清晰可見兩道傷痕。（圖／翻攝自IG@nanaciaociao）

▲阿圓拍攝醫美心得，體驗熱瑪吉痛到噴淚。（圖／翻攝自IG@nanaciaociao）

知名YouTuber「一隻阿圓」近日前往韓國體驗進階醫美療程，透過Instagram限時動態向粉絲分享第一手術後心得。向來相當在意頸部紋路的她，這次不僅針對脖紋進行針劑療程，更同步挑戰了韓國熱瑪吉（써마지）與幹細胞血液回輸療程，過程讓平日自認能忍痛的她都忍不住當場淚崩，直呼宛如經歷「滿清十大酷刑」。還哭喊自己為何要為了拍片這麼委屈，「我好好拍吃喝外景不是很好嗎，我幹嘛躺在這！」阿圓在限時動態中坦言，自己非常在意脖子上的紋路，認為「脖紋跟手一樣，臉再怎麼保養年輕，脖子真的是藏不了」。無論是膠原蛋白流失導致皮膚變薄，或是天生的遺傳紋路，都讓她決定趁著這趟韓國行「拍一個狠的」，親自實測如果效果顯著，再推薦給粉絲。從她曬出的術後近照可見，頸部佈滿密集的紅點與針孔痕跡。她描述施作當下「醫生一針一針紮…我的血一滴一滴噴」，術後脖子狀態看起來「好像剛動完手術一樣」，讓她幽默表示「謝絕週末見到任何人」，需要時間好好修復。除了脖紋療程外，阿圓還加碼體驗了幹細胞與韓國熱瑪吉（써마지）。她透露，真正讓她痛到難以忍受的是熱瑪吉療程，平時自認很能忍痛、甚至連動手術都不會哭的她，這次卻痛到淚水止不住，只能邊哭邊打，一旁的護理師還不斷幫忙擦眼淚。而在進行幹細胞療程時，由於需要將血液抽出處理後再輸回體內，不僅使用的針頭特別粗，抽血時更因找不到血管，一連被扎了三針才成功。看著血液透過管線輸回身體的畫面，阿圓自嘲簡直像《七龍珠》裡正在進行身體改造的人造人18號。阿圓笑稱腦海中一度閃過「我好好拍吃喝外景不是很好嗎，我幹嘛躺在這」的念頭，覺得自己為了拍攝素材實在太委屈。儘管過程堪比酷刑，她最後仍順利撐過所有療程，並在回民宿前特地買了一杯冰可可「壓壓驚」，撫慰自己受創的心靈。