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本季即將在明尼蘇達灰狼對戰波士頓塞爾提克之戰迎來球衣退休儀式的NBA名人堂傳奇球星「狼王」賈奈特（Kevin Garnett），近日作客《ESPN》名嘴史密斯（Stephen A. Smith）的節目時火力全開，毫不留情地重砲批評現代NBA球員缺乏體能耐戰度與防守拚勁，不僅嗆「永遠別拿現在這些混蛋跟我相提並論」，更直言當詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）與柯瑞（Stephen Curry）等老牌巨星退役後，NBA的比賽風格就會徹底變質。向來以強悍球風與驚人求勝慾著稱的賈奈特，在節目中將如今的2026-27賽季與1990年代的聯盟進行強烈對比。他直言現在的NBA已經完全是另一個聯盟：「這批人根本不是同一種等級的運動員。他們平時的訓練只是為了上場投幾顆球，身體根本沒有準備好去應付完整82場例行賽。」賈奈特進一步點出近年聯盟盛行的輪休文化：「現在的球員甚至連『背靠背』賽程都不打了，那考驗的是體能極限，是你的身體是否經過千錘百鍊、能撐過高強度賽程的證明，但現在根本沒人這樣練，因為那太辛苦了。」他更搬出自己的人生鐵則開酸：「想知道一個人是否真的努力？先給他一大筆鈔票，看看他還願不願意繼續苦練就知道了。這一切都是有等級之分的，永遠別拿現在這群混蛋跟我相比。」除了批評耐戰度不足，2008年曾率領塞爾提克奪冠的賈奈特也對現代籃球的防守強度感到失望。他認為費城76人球星詹姆斯、休士頓火箭杜蘭特與金州勇士柯瑞，已是舊時代鐵血巨星的絕響：「等到詹皇、KD和柯瑞都離開這個舞台後，你會看到這項運動變成完全不同的東西。現在的比賽已經沒有那種男人間一對一的硬碰硬對決了。」賈奈特痛批，現代球員根本「不會防守」，因為平時壓根沒在練防守，且場上往往只做一兩次防守動作就放棄，缺乏連續拚搶的體能：「還記得馬里安（Shawn Marion）嗎？當年他能在籃下連續起跳三、四、五次點撥籃板，那種拼命三郎的連續拚勁在現代籃球已經絕種了。」他最後語帶諷刺地總結，如今的NBA正在朝向與歐洲籃球聯賽的方向演變，這也難怪越來越多歐洲球員來到這裡都能打得如魚得水。