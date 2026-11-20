JOLIN 蔡依林年末再拋驚喜震撼彈，時隔一年宣布重返臺北大巨蛋霸氣回歸，將於明年 1/22、1/23、1/24、1/29、1/30、1/31 舉辦《凱基銀行 JOLIN 蔡依林 PLEASURE 世界巡迴演唱會 TAIPEI 2027》，特別鎖定農曆年前倒數兩個週末連開六場，場次翻倍期盼藉此滿足每位歌迷的心願，讓大家能走進現場親身感受無與倫比的「愉悅」魔力，演唱會門票將於12/14在「Ticket Plus遠大售票系統」全面開賣，主辦單位「超級圓頂」也宣布六場演出將以全實名制方式進行售票，邀請歌迷一起踏入大巨蛋同歡。
「愉悅宇宙」再升級 JOLIN時隔一年重返大巨蛋開唱
去年底首度站上臺北大巨蛋開唱的 JOLIN以耗資九億的國際級製作規格打造出《PLEASURE》史詩級魔幻大秀締造無數奇蹟，當中集結三座旗艦版舞台設計、六幕奇幻場景、近 30 項巨型裝置藝術及 36 位頂尖舞者陣容所建構出的龐大「愉悅宇宙」，其震懾人心的沉浸式感官體驗，不僅被譽為是當代藝術與頂級時尚美學結晶，媲美國際殿堂級舞台鉅作的磅礡氣勢，至今仍讓許多歌迷津津樂道！而此次帶著團隊重返大巨蛋開唱的 JOLIN 秉持著求新求變的精神，預告將用更顛覆想像的視覺特效、極具創意的美學道具及更精彩百變的華麗造型給歌迷驚喜，邀大家再次踏上這場瘋狂奇幻的愉悅冒險旅程！
蔡依林全新宣傳照曝光 化身「白羽愉悅女王」超美
隨著重返大巨蛋開唱的喜訊正式引爆，JOLIN也同步釋出全新宣傳照，以全新視覺為這場回歸揭開華麗序幕！身披雪白羽毛戰袍的她頂著冷冽前衛的銀白髮色絕美亮相，宛如化身為「白羽愉悅女王」般空靈霸氣，搭配胸前象徵「愉悅初心」的心臟設計畫龍點睛，充滿重生感及強大能量的視覺符號，巧妙呼應《PLEASURE》傳遞的自由、慾望與感官愉悅。適逢年末迎接新氣象，JOLIN特別把滿滿愉悅心意化作新年大禮，正式宣布演唱會門票將於12月14日在「Ticket Plus遠大售票系統」全面開賣，邀請歌迷明年農曆年前一同重返「PLEASURE樂園」，迎接這場顛覆感官的愉悅視聽盛宴！
蔡依林6場採全實名制售票 四大優先購票攻略一次看
為了回應廣大歌迷的期盼，主辦單位「超級圓頂」也宣布《凱基銀行 JOLIN 蔡依林 PLEASURE 世界巡迴演唱會 TAIPEI 2027》六場演出將以「全實名制」方式進行售票，邀請歌迷一起踏入「PLEASURE樂園」同歡。
JOLIN《PLEASURE》臺北大巨蛋返場四大優先購票攻略曝光，凱基銀行尊榮貴賓可提前於12/10（四）上午11:00優先購票（需輸入由凱基集團提供之購票序號進行購票，每組購票序號限購2張，限區限量售完為止）；當日下午6:00開放凱基銀行信用卡卡友優先購票（透過信用卡卡號驗證購票資格，每人每筆訂單限購2張，限區限量售完為止）；12/11（五）中午12:00開放台灣大哥大專屬序號優先購票（需輸入由台灣大哥大提供之購票序號進行購票，每組購票序號限購2張，限區限量售完為止），12/14（一）中午12:00全面啟售；JOLIN官網會員限量優先購票資訊，將另行透過會員電子報公告。
【凱基銀行 JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2027】
※演出時間：
2027.1.22（五） 19:30
2027.1.23（六） 18:00
2027.1.24（日） 18:00
2027.1.29（五） 19:30
2027.1.30（六） 18:00
2027.1.31（日） 18:00
※演出地點：臺北大巨蛋
※演出票價：$6,990 / $5,990 / $4,990 / $3,990 / $2,990 / $990
※售票平台：Ticket Plus遠大售票系統（本次演出為全場實名制）
※售票時間：
■ 2026/12/10（四）11:00 凱基尊榮貴賓優先購票
■ 2026/12/10（四）18:00 凱基銀行信用卡卡友優先購票
■ 2026/12/11（五）12:00 台灣大哥大專屬序號優先購票
■ 2026/12/14（一）12:00 全面啟售
■ JOLIN 官網會員限量優先購票，相關資訊將另行透過會員電子報公告
資料來源：超級圓頂臉書
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去年底首度站上臺北大巨蛋開唱的 JOLIN以耗資九億的國際級製作規格打造出《PLEASURE》史詩級魔幻大秀締造無數奇蹟，當中集結三座旗艦版舞台設計、六幕奇幻場景、近 30 項巨型裝置藝術及 36 位頂尖舞者陣容所建構出的龐大「愉悅宇宙」，其震懾人心的沉浸式感官體驗，不僅被譽為是當代藝術與頂級時尚美學結晶，媲美國際殿堂級舞台鉅作的磅礡氣勢，至今仍讓許多歌迷津津樂道！而此次帶著團隊重返大巨蛋開唱的 JOLIN 秉持著求新求變的精神，預告將用更顛覆想像的視覺特效、極具創意的美學道具及更精彩百變的華麗造型給歌迷驚喜，邀大家再次踏上這場瘋狂奇幻的愉悅冒險旅程！
蔡依林全新宣傳照曝光 化身「白羽愉悅女王」超美
隨著重返大巨蛋開唱的喜訊正式引爆，JOLIN也同步釋出全新宣傳照，以全新視覺為這場回歸揭開華麗序幕！身披雪白羽毛戰袍的她頂著冷冽前衛的銀白髮色絕美亮相，宛如化身為「白羽愉悅女王」般空靈霸氣，搭配胸前象徵「愉悅初心」的心臟設計畫龍點睛，充滿重生感及強大能量的視覺符號，巧妙呼應《PLEASURE》傳遞的自由、慾望與感官愉悅。適逢年末迎接新氣象，JOLIN特別把滿滿愉悅心意化作新年大禮，正式宣布演唱會門票將於12月14日在「Ticket Plus遠大售票系統」全面開賣，邀請歌迷明年農曆年前一同重返「PLEASURE樂園」，迎接這場顛覆感官的愉悅視聽盛宴！
蔡依林6場採全實名制售票 四大優先購票攻略一次看
為了回應廣大歌迷的期盼，主辦單位「超級圓頂」也宣布《凱基銀行 JOLIN 蔡依林 PLEASURE 世界巡迴演唱會 TAIPEI 2027》六場演出將以「全實名制」方式進行售票，邀請歌迷一起踏入「PLEASURE樂園」同歡。
JOLIN《PLEASURE》臺北大巨蛋返場四大優先購票攻略曝光，凱基銀行尊榮貴賓可提前於12/10（四）上午11:00優先購票（需輸入由凱基集團提供之購票序號進行購票，每組購票序號限購2張，限區限量售完為止）；當日下午6:00開放凱基銀行信用卡卡友優先購票（透過信用卡卡號驗證購票資格，每人每筆訂單限購2張，限區限量售完為止）；12/11（五）中午12:00開放台灣大哥大專屬序號優先購票（需輸入由台灣大哥大提供之購票序號進行購票，每組購票序號限購2張，限區限量售完為止），12/14（一）中午12:00全面啟售；JOLIN官網會員限量優先購票資訊，將另行透過會員電子報公告。
【凱基銀行 JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2027】
※演出時間：
2027.1.22（五） 19:30
2027.1.23（六） 18:00
2027.1.24（日） 18:00
2027.1.29（五） 19:30
2027.1.30（六） 18:00
2027.1.31（日） 18:00
※演出地點：臺北大巨蛋
※演出票價：$6,990 / $5,990 / $4,990 / $3,990 / $2,990 / $990
※售票平台：Ticket Plus遠大售票系統（本次演出為全場實名制）
※售票時間：
■ 2026/12/10（四）11:00 凱基尊榮貴賓優先購票
■ 2026/12/10（四）18:00 凱基銀行信用卡卡友優先購票
■ 2026/12/11（五）12:00 台灣大哥大專屬序號優先購票
■ 2026/12/14（一）12:00 全面啟售
■ JOLIN 官網會員限量優先購票，相關資訊將另行透過會員電子報公告
資料來源：超級圓頂臉書