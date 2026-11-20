我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」古裝看板掛在佀廣洋看板正上方，同框畫面掀熱議。（圖／翻攝自小商人臉書）

▲「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」也與佀廣洋在桃園市議員選舉公報政見欄隔空交鋒。（圖／翻攝自中選會選舉公報）

根據中選會選舉公報及雙方公開聲明，桃園市第1選區無黨籍議員候選人「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」在公報與政見會頻頻鎖定同選區對手佀廣洋開砲。為何兩人會在選戰中正面交鋒？《NOWNEWS》一次梳理這場改名參選背後的桃園選戰攻防始末。這場選戰攻防的起點，源自同為桃園市桃園區議員候選人的佀（音同「寺」）廣洋。現年28歲的佀廣洋是國民黨立委萬美玲之子，原獲國民黨提名，但2026年4月起網路陸續出現對其求學時期言行的指控；佀廣洋於7月6日發聲明與影片致歉，坦承幼兒園塗抹白膠、國中取不雅綽號及不慎推倒同學等過失，雖否認多項網路流傳說法，但仍於7月放棄提名、改以無黨籍續選。10月底他因社區子母車與摸彩案遭檢方諭知12萬元交保，母子均發聲強調屬正常地方服務與惡意檢舉，相信司法還原清白。針對佀廣洋續戰，政治網紅「小商人」於9月初邀請現年29歲、擁有23.9萬粉絲的寫真女模兼寵物美容師「Angela寶7」（本姓王）出征同選區，並改名為16字的「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」。王妃穿白色古裝登記並主打零募款參選，陸續在選舉公報政見欄以章回小說體諷刺對手爭議，並於11月19日公辦電視政見會上針對其缺席與相關風波開砲。面對王妃從戶籍姓名、看板到公報的連番攻勢，佀廣洋在選舉公報政見欄首行以粗體寫下「不讓抹黑決定選舉．搶救藍軍關鍵一席！」正面反擊，強調不讓抹黑決定選舉結果，並條列教育、交通與社福政見訴求地方服務，成為桃園選區備受矚目的選戰攻防焦點。