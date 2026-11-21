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社會住宅不只是遮風避雨的硬體建築，更是充滿人情味的共融社區。台中市政府推進「台中社會好宅」，至今年底總戶數將達1萬716戶；其中引進社福與醫療資源進駐的14處「社區好站」，透過前端預警與即時關懷，成功串聯住戶與周邊鄰里，徹底翻轉外界對社宅的刻板印象。中市府都發局住宅處指出，「社區好站」以一站式支持與共好互動為核心，提供關懷陪伴、資源媒合及社區培力等服務，藉此強化政府與住民的雙向溝通與信任。目前全市14處據點，分別由伊甸社會福利基金會、中國醫藥大學附設醫院、弘光科技大學、弘道老人福利基金會、台中市校園之愛學生志工運動聯盟協會、迎曦社會福利基金會、甘霖基金會、基督教芥菜種會及童庭社福基金會營運，逐步建立制度化的在地合作網絡，讓服務走入鄰里日常。這份暖心互動也化為亮眼成果。根據住宅處統計，2025年各社區好站累計關懷訪視達1萬494人次，並舉辦886場活動、吸引3萬2,452人次參與。其中，由伊甸基金會營運的「豐原安康一期社宅」更發展出動人的社區故事——團隊招募住民組成「好鄰志工隊」並依專長分組，去年共號召38名志工、提供444人次服務，累計時數達985.25小時，讓住民成功從「被服務者」轉變為「服務提供者」，持續累積社區自主量能。住宅處表示，未來將持續深化社區好站的服務能量，串聯公部門、民間團體、學校與在地居民，讓關懷成為鄰里之間自然而然的日常陪伴。台中好宅不僅提供安心居住的空間，更是人與人彼此照應、世代共同成長的起點，期盼讓每位住民都能成為照亮他人的力量，共同編織更有溫度、更具韌性的宜居城市。