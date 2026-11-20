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▲KidZania城市相當還原，每日估可千人入場。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲KidZania與在地知名老字號登義中藥行合作。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲KidZania與在地知名老字號登義中藥行合作。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲KidZania益生菌實驗室研究。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲KidZania消防員體驗是熱門職業，還會乘坐消防車出勤。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲KidZania消防員體驗是熱門職業，還會乘坐消防車出勤。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲KidZania消防員體驗是熱門職業，還會乘坐消防車出勤。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲KidZania台積電「半導體製造晶圓廠」體驗館。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲KidZania台積電「半導體製造晶圓廠」體驗館。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲KidZania探索多樣職業發展，以更寓教於樂的模式讓孩子可以更勇敢地去想像未來。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲KidZania將在任務中學習邏輯思考解決問題。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲KidZania小朋友體驗配鏡行業。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲KidZania可體驗美髮師行業。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲KidZania Taipei 奇薩尼亞台北城市地圖（圖／業者提供）

▲KidZania Taipei 奇薩尼亞台北城市地圖2樓。（圖／業者提供）

「KidZania 奇薩尼亞」台北店即將在11月24日起正式展開試營運，為全球首個中文語言的分店，今（20）日記者開箱城市街景與完整地圖，是一座孩子的專屬城市，規劃近50種職業體驗場域，孩子將透過穿上制服、投入角色扮演。集結全球最受歡迎的消防員、警察、機師、醫師等職業體驗，到打造全球獨家亮點的操偶師、中醫師，最大亮點還有台灣護國神山台積電，小朋友可以體驗在晶圓大廠上班，《NOWNEWS》整理KidZania 奇薩尼亞台北票價、城市開箱一次收。《NOWNEWS》記者實際走訪發現，園區將超市、警察局、消防局、美髮店、銀行及百貨公司等場景，按照真實比例縮小至四分之一，打造一座迷你城市。其中，最具台灣特色的莫過於獨家設置的台積電半導體製造晶圓廠，讓孩子也能體驗半導體產業的工作內容。此外，走在城市街道上，還可能遇到消防車出勤，車上載著正在體驗消防員工作的孩子，還有小小警察隊在城市中隨機出現，保護安寧，宛如真實城市的縮影。不過，由於園區希望容納更多元的職業體驗項目，各體驗場館的空間相對有限，熱門職業可能需要排隊等候，建議家長可適度避開尖峰時段，讓孩子有更充裕的時間參與體驗。營運目標方面，KidZania 業務總監劉子鈺表示，首年營運目標設定相對保守，目前全球表現最佳的據點為日本東京店，年來客數可達80萬人次，台北店則以30萬至40萬人次為目標。她指出，台北店與東京店的規模相近，不過東京店已經營多年，職業體驗項目持續優化，目前提供超過70種體驗；台北店目前則不到50種，未來仍有擴充與調整空間。試營運期間每日入場人數將控制在千人以下，試營運與正式開幕票價相同，兒童票每張1400元、成人票700元。目前採單次入場即可體驗一整天的方式，未來則預計比照日本東京店，改採上下場分流，每個場次約6小時。台積電晶圓廠體驗也是園區的一大亮點，孩子能透過模擬半導體製造流程，認識晶片生產的關鍵程序，並在任務中訓練邏輯思考與問題解決能力，進一步了解晶片如何應用於日常生活，將原本較抽象的科技知識，轉化為實際操作的學習體驗。除了半導體產業，園區也規劃多種研發及科學相關職業，包括益生菌實驗室研究員、水質檢測技術員、糖果研發員等，讓孩子化身小小科學家，透過觀察、實驗及分析，培養科學精神與探索能力。也與在地知名老字號登義中藥行合作，孩子將化身中醫師，探索中醫文化的奧妙；還與星宇航空合作，家長可以擔任旅客，孩子則穿上制服，在真實客艙環境中執行點餐、送餐及免稅商品介紹等服務任務。飲食相關職業同樣豐富，從烘焙師、燒肉職人、比薩店主廚，到乳牛健康管理師、飲品口味研發師，孩子不只能體驗製作餐點的過程，也能進一步認識食品衛生、原料生產及產品研發等環節，了解一道餐點從原料到完成所經歷的完整流程。營業時間：試營運期間的營業時間平日為9:00-17:00、週末為10:00-18:00票價：孩童票（3-17歲）每張1400元、成人票（18歲以上）每張700元，每日門票數量有限，售完為止地址：Mitsui Shopping Park LaLaport 南港 5樓（台北市南港區經貿二路131號）