我是廣告 請繼續往下閱讀

建中同班同學公開聲援 曬30年交情、成績單打臉質疑

爆料高中就自帶官腔！半夜傳訊息關心也很正經

蔣萬安笑稱同學「出賣」照片 好奇還藏多少籌碼

蔣萬安建中同學近日在Threads公開聲援，還翻出學生時期照片、數學100分成績單，力挺這位認識超過30年的老同學。對於同學爆料他從高中時期講話就很「官腔」，甚至形容他的政治對手像恐怖情人般天天找碴，蔣萬安今（20）日受訪時也幽默回應，不僅笑稱同學已經「出賣」他不少高中照片，更好奇對方究竟還保存了多少「籌碼」，接下來會不會再有更多照片曝光。該名網友19日在Threads發文，自稱是蔣萬安建國中學第49屆3年4班同學，座號27號，與蔣萬安認識超過30年，並公開多張學生時期照片、同學會合照及過去協助召開協調會的畫面，強調自己才是真正的老同學。他表示，這半年來看著蔣萬安的政治對手像「恐怖情人」一樣每天找碴，甚至讓人感覺蔣萬安連呼吸都是錯的。針對外界曾質疑蔣萬安不會解一元二次方程式，他也翻出當年數學100分的成績單；有人嘲諷蔣連掃把都不會拿，他則貼出蔣萬安被叫去清狗大便的照片反擊。除了替蔣萬安澄清爭議，該網友也分享兩人高中時期的相處趣事，稱自己對蔣萬安最初的印象，就是講話非常正經，甚至連私下聊天都自帶「官腔式語法」，從建中到現在都沒變。約1999年前後，他曾考慮轉考三類組，蔣萬安得知後，竟在三更半夜透過當時的BBS「小魚」傳訊息關心，還一本正經地說：「一類要去三類考醫學，不錯阿~~~」讓原PO忍不住吐槽，雖然知道對方是在關心自己，但實在沒看過有人半夜用這種官腔跟同學聊天；接著，他還提到，2022年《醫師法》修法爭議期間，蔣萬安了解相關訴求後，公開表態堅決反對7項附帶決議，自己也對蔣萬安面對重大議題時的態度刮目相看。對於同學在網路上公開聲援，還爆料他從以前就很官腔，蔣萬安今日受訪被問到是否有人設轉變時，笑說對方是自己的高中同班同學，接著話鋒一轉，調侃同學已經「出賣」他很多高中時期的照片，「有些人有時候拿著籌碼」，並表示對方竟然能把這麼多照片、甚至連當年的成績單都保存這麼久，讓他相當好奇：「那他到底接下來還會發什麼樣的照片，我也很好奇。」至於同學形容政治對手就像「恐怖情人一樣每天找碴」，蔣萬安則未進一步評論，反而把焦點放在老同學手中還有多少珍藏照片，兩人一來一往的互動也為選戰攻防增添話題。