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批行政程序缺失、忽視律師建議

公庫遭查封、薪資一度發不出

張麗善推垃圾自主處理「轉廢為能」

雲林縣林內焚化爐停建再度引發討論！因為停建衍生的近30億元仲裁賠償責任，前縣長蘇治芬日前質疑現任縣長張麗善將解約賠償責任推給她，對此，雲林縣府新聞處長陳其育拿出監察院調查報告反擊表示，蘇治芬任內終止契約前，未妥善評估配套及財源，造成縣庫沉重負擔，「蘇治芬至今仍欠縣民一個清楚的交代，為何全體縣民要為她的決策不當買單？」陳其育指出，根據監察院98年4月21日公布的糾正案，95年10月31日在蘇治芬任內，縣府同意在尚未周詳評估垃圾處理替代方案、配套措施及經費來源前，就與達榮環保公司終止林內焚化廠BOO契約；過程中還忽視律師專業建議，未採取賠償風險較低的方案，且未經縣務會議討論及縣議會、林內鄉民代表會同意，行政程序有缺失，最後仲裁結果判定縣府應支付廠商約29億元。陳其育表示，監察院監委洪昭男在101年1月4日的調查報告中更進一步指出，縣府當時是為了履行蘇治芬的競選政見而主動終止契約，既然作出這項決策，就應該預先評估並承擔契約終止及仲裁後的後果；然而，縣府在配套措施與財源尚未規劃妥當、明知自身財政困難的情況下仍冒險終止契約，後續也未積極擬定債務清償計畫，甚至因未及時履行相關資產移轉及營運管理承諾，未能順利取得中央資金協助，調查報告直指其遭遇之窘況「可謂咎由自取」。陳其育表示，更令人憂心的是，這筆債務並非只有帳面上的數字，截至100年8月10日，縣府尚未清償的款項已達26億餘元，另有2億8千多萬元的遲延利息，外幣債務及利息也尚未計入。他指出，蘇治芬的決策導致縣府土地、公庫及肉品市場等資產陸續遭法院查封；監察院調查報告記載，縣府自99年9月起已無法準時發放員工薪資，肉品市場交易秩序、股東、消費者及養豬戶權益也受到影響，甚至縣府舉辦「2017台灣燈會」時，燈會部分場地還遭林內焚化廠商聲請查封，差點影響國家重要節慶活動。陳其育強調，有擔當的政治人物應該為決策負責，而不是移花接木、將責任轉嫁他人；蘇治芬應該向縣民清楚交代，當年決定停建時是否充分評估近30億元的賠償風險？為何沒有採取律師建議、賠償風險較低的方案？在明知縣府財政困難的情況下，為何仍未妥善規劃替代方案及還款財源？這些決策造成的財政損失與地方衝擊，又應如何向縣民負責？陳其育表示，為解決縣內沒有公有焚化廠的垃圾處理困境，雲林縣長張麗善上任後積極推動垃圾自主處理與「轉廢為能」政策，交出亮眼成績單；透過「零廢棄資源化系統（ZWS）」及「全移動式垃圾機械分選系統（MMT）」雙管齊下，截至115年9月底，已累計處理超過20.9萬公噸垃圾，產製逾11.3萬公噸固體再生燃料（SRF），不僅取代生煤達到顯著減碳效益，更為縣庫創造超過7,364萬元的標售收益。陳其育說，縣內公有掩埋場暫置垃圾量已從高峰期的17.3萬餘噸大幅降至9.94萬餘噸，預計今（115）年底前將再完成4處掩埋場的裸露垃圾清零作業，逐步邁向循環經濟與環境復育的目標。