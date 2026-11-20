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波特蘭拓荒者今（20）日在客場以124：114力克密爾瓦基公鹿，順利終結連敗低潮。在主力中鋒威廉斯三世（Robert Williams III）輪休、阿夫迪亞（Deni Avdija）與莫蘭特（Ja Morant）雙雙缺陣的情況下，先前遭冷凍引發中國大陸球迷與官媒強烈抗議的中國中鋒楊瀚森，終於在相隔12天後重返主力輪換陣容，首節中段便獲得青睞披掛上陣。然而好不容易盼到證明自己的舞台，楊瀚森表現卻荒腔走板，全場出賽12分07秒僅靠一次拋投拿下2分，兩次罰球全數落空，身為中鋒全場更只抓下1個進攻籃板，外帶2次失誤與2次犯規，糟糕的場上表現連自家媒體都看不下去，直言他自己親手葬送了教練團給的機會。近幾場比賽楊瀚森因遭總教練諾里（Micah Nori）徹底棄用，甚至引發《央視》在轉播時一度掐斷訊號表達不滿。今日拓荒者作客公鹿，諾里趁著禁區大將輪休，在首節還剩5分38秒時便早早派上楊瀚森替補登場，給予他充足的輪換空間。不料久疏戰陣的楊瀚森一上場便顯得手足無措，首節在籃下接獲霍勒迪（Jrue Holiday）妙傳卻倉促轉身勾手失手，隨後強攻製造犯規站上罰球線又兩罰全失；第二節他再度獲得3分鐘上場時間，卻連一次出手都沒有就因正負值下滑被換下，上半場打完出賽7分20秒得分掛蛋，正負值低至-4，反觀同場競爭的內線替補卡爾森（Branden Carlson）雖然同樣沒有得分，正負值卻高達+8。易邊再戰後，楊瀚森在整個第三節坐滿冷板凳，直到第四節初段主力中鋒克林根（Donovan Clingan）身背5犯危機時才再度獲得機會，一上場卻先發生妨礙中籃違例，雖然隨後靠著一次禁區拋投打破得分荒並送出1次助攻，但緊接著又在掩護時發生進攻犯規，隨即遭諾里教練換下場再也沒能回歸。總計楊瀚森此役出賽12分07秒，全場2投1中、罰球2中0，僅留下2分、1籃板、1助攻，卻伴隨2次失誤與2次犯規，連中國媒體《網易體育》都忍不住批評他「搶籃板連跳都不跳、防守籃板掛蛋，給機會不中用，這下真的怪不得主教練不願意用他了」。儘管楊瀚森表現低迷，拓荒者兩位前公鹿冠軍功臣今日面對老東家卻毫不手軟，聯手主宰比賽。利拉德（Damian Lillard）全場18投10中、飆進5記三分球狂轟33分與6籃板，老將霍勒迪則從板凳出發攻防一體，高效砍下22分、7助攻與4抄截，並在末節最後時刻連續得分鎖定勝局；再加上探花後衛亨德森（Scoot Henderson）外線6投5中轟下本季新高的27分與7籃板，三人合力率領拓荒者在6連客之旅中帶走寶貴勝利。