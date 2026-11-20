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▲「2026高雄咖啡節」參與攤商名單（圖／高雄市觀光局提供）

▲「2026高雄咖啡節」參與攤商名單（圖／高雄市觀光局提供）

▲「2026高雄咖啡節」參與攤商名單（圖／高雄市觀光局提供）

現場還有名人講座與手沖實作體驗

高雄首推「2026岡山甘味祭」 通吃70攤甜點

▲「岡山甘味祭」還邀請知名歌手現場登台演出（圖／高雄市觀光局提供）

70攤甜點名單：藍帶甜點主廚、排隊美食

▲「岡山甘味祭」名單搶先看（圖／高雄市觀光局提供）

高雄市政府觀光局宣布，「2026高雄咖啡節」將於明（21）日一連兩天、下午3時至9時在凹子底森林公園登場。集結66家在地精品咖啡、烘焙甜點及原鄉部落品牌，攜手農業局「神農市集」，匯聚超過150家咖啡、農產及特色選物品牌。 現場同時規劃咖啡體驗講座、音樂演出。另外，今年也首度推出「2026岡山甘味祭」，同樣將於明日下午2時至晚間8時30分，在典寶溪劉厝滯洪池舉辦。活動集結70攤岡山在地甜點店家與高雄特色美食品牌，並邀請「淺堤 Shallow Levée」、「羊米人 YUMMY MAN」等五組人氣音樂卡司及國際拉糖大師賴彥汶接力演出。觀光局局長高閔琳表示，邁入第三屆的高雄咖啡節，今年邀集66家風格各異品牌參展，涵蓋自家烘焙咖啡館、網路人氣店家、原鄉精品咖啡莊園，以及冰品、甜點與烘焙麵包等多元品項。其中，「KEEP Coffee Roastery」榮登「2026全球百大咖啡館」第46名，是全臺僅4家入選、南臺灣唯一獲選品牌；「鴻興製酒」則於2026日本東京國際威士忌與烈酒競賽（TWSC）獲得金賞，展現高雄業者在專業技藝與品質上的亮眼成果。觀光局指出，高雄原鄉擁有適宜的海拔、氣候及土壤條件，孕育出各具特色、帶有花果香氣的原鄉精品咖啡。本次特別邀請「樁萱巫師咖啡莊園」、「伊嵐烏麗南橫玉穗精品咖啡」、「二集團Tabakai雅鳳愛玉」及「蝶 Svongvong 烘焙坊」等原鄉部落品牌參展，讓民眾不必遠赴山區，就能透過咖啡節直接接觸產地特色與在地好物，除拓展部落品牌曝光機會，也鼓勵民眾以實際消費支持在地農產、咖啡產業及地方創生。觀光局補充，今年咖啡節也規劃多場專業講座及手沖實作體驗，邀請獲得「世界百大咖啡館」殊榮的「KEEP Coffee Roastery」主理人吳振邦，將分享品牌理念與手沖技巧。還有由高雄市咖啡茶品推廣協會理事長黃俊豪，以及深耕在地的「林老師咖啡」、「內向咖啡館」接力分享，帶領民眾認識咖啡沖煮方式與不同產區的風味層次。觀光局提醒，活動期間預計吸引眾多人潮，請民眾多加利用大眾運輸工具前往。搭乘高雄捷運紅線至「凹子底站」4號出口，步行即可抵達會場；或搭乘高雄輕軌至「愛河之星站」，步行約6分鐘即可到達。到高雄岡山不只要吃羊肉！高雄市政府觀光局首度推出「2026岡山甘味祭」，同樣將於明（21）日下午2時至晚間8時30分，在欣欣市場對面、國軒路旁，擁有翠綠草皮與豐富水岸生態的典寶溪劉厝滯洪池舉辦。活動集結70攤岡山在地甜點店家與高雄特色美食品牌，並邀請「淺堤 Shallow Levée」、「羊米人 YUMMY MAN」等五組人氣音樂卡司及國際拉糖大師賴彥汶接力演出，打造結合甜食市集、草地野餐與湖畔音樂的週末盛會。▪️14:00－14:15 主持人開場14:15－14:45 淺堤 Shallow Levée14:45－15:15 音樂時間15:15－16:00 蔡忠穎16:00－16:30 國際創意拉糖藝術 賴彥汶「糖雕展演」16:30－17:00 方立維 ALI17:00－17:15 音樂時間17:15－18:00 水管阿民18:00－18:30 音樂時間18:30－19:10 羊米人 YUMMY MAN19:10－19:30 有獎徵答時間19:30－20:30 音樂時間、活動圓滿高閔琳進一步指出，本次「岡山甘味祭」甜點市集因報名踴躍，特別擴大至70攤規模，一次網羅西方烘焙、東方日式和菓子與台式傳統糕餅等多元風味。現場集結眾多得獎名店與在地品牌，包括：岡山在地由藍帶甜點主廚領軍的法式甜點「Wow の店」、「亮點法式手作」、排隊美食「岡山兩津芙蓉蛋塔」、型農職人傳承的「日生香餅舖」。還有橋頭糖廠和菓子名店「吉照故里茶道院」、來自梓官的「光咖啡」、彌陀主打手作溫度的「福興烘焙」與新鮮無添加「松鼠與魚自然甜點」；甚至還有來自北高雄海線湖內區的「一。都不閑」，以及東高雄山線旗山區、榮獲日本果醬大賽金獎與英國美食星級肯定的「小甜心手工果醬」；南高雄創新融入魚鱗膠原蛋白的「Eriel 愛莉兒冰淇淋」等特色店家與餐車。