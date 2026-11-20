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▲《菲律賓女孩》入圍許多國際影展。（圖／翻攝自IG@jorrybell）

▲Jorrybell長期與淋巴瘤奮戰，沒想到最後仍不敵病魔。（圖／翻攝自IG@jorrybell）

國際影壇傳來令人心碎的消息！憑藉電影《菲律賓女孩》在國際影展大放異彩的菲律賓新銳女星Jorrybell Agoto，因不敵淋巴瘤病魔，已於17日不幸辭世，年僅32歲。令人鼻酸的是，Jorrybell辭世的17日當天，正好是《菲律賓女孩》在台灣金馬影展進行最後一場放映的日子，而該片今年才橫掃多項國際大獎，並代表菲律賓角逐明年奧斯卡最佳國際影片，正當她的演藝事業即將迎來高峰之際卻驟然離世，令無數影迷與電影人倍感惋惜。Jorrybell Agoto的家屬已對外證實她的死訊，透露她生前長期與淋巴瘤奮戰，然而在病程後期病情一度急轉直下，必須進入加護病房接受密集治療，龐大的醫療費用也讓家人曾向外界尋求援助。家屬預計自11月21日起為她舉行守靈儀式，並於29日舉辦葬禮。令人鼻酸的是，Jorrybell辭世的17日當天，正好是《菲律賓女孩》在台灣金馬影展進行最後一場放映的日子，冥冥之中的巧合讓得知消息的台灣影迷更加不捨。電影《菲律賓女孩》由導演拉斐爾曼紐執導，Jorrybell在片中飾演一名年僅17歲的高爾夫球場女工，在馬尼拉近郊的高級度假村工作期間，逐步捲入複雜的權力結構，並揭開與自身過往相關的秘密。該片今年1月於日舞影展首映後一鳴驚人，勇奪世界電影劇情片單元創意視野評審團特別獎，隨後接連入選柏林影展與平遙國際電影展，導演更在平遙拿下最佳導演殊榮。目前《菲律賓女孩》正代表菲律賓角逐奧斯卡最佳國際影片，北美片商也積極舉辦特別放映為獎季造勢。在其中一場映後座談中，以《艾諾拉》奪得奧斯卡獎的名導西恩貝克（Sean Baker）親自擔任主持人，他當時便高度讚賞Jorrybell的演出，認為她即便台詞不多，依然能透過細膩的眼神與微表情，精準傳遞角色豐富的內在情感。事實上，Jorrybell與導演拉斐爾曼紐合作已久，早年她曾演出同名的短片版《菲律賓女孩》，該片不僅是她演藝生涯的第二部銀幕作品，更曾一舉奪下柏林影展銀熊獎評審團獎。此後她也陸續參演了《Silenced Nights》、《Sisa》、《When This Is All Over》及《Tether》等多部作品。面對愛將與好友的離世，導演拉斐爾曼紐沉痛發聲，坦言這份失去「難以用言語形容」，哀悼世界失去了一位如此耀眼的演員，劇組也失去了一位無可取代的珍貴朋友，並向她的家屬致上最深切的慰問。