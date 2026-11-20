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金州勇士今（20）日作客曼菲斯灰熊以98：126的慘敗收場，不僅五連客之旅以五連敗狼狽作收，更寫下NBA史上繼1989年丹佛金塊後，第二支在主場開季5勝0敗後，緊接著在客場之旅吞下0勝5敗的難堪紀錄。這場比賽最殘酷的諷刺在於沒有柯瑞（Stephen Curry）的勇士，在場上打得像是一支失去方向、毫無章法的「舊灰熊」；而曾經被勇士放棄的舊將，卻在別處打出了截然不同的高度，成為灣區體系最刺眼的對照組。自從柯瑞在休士頓因腹斜肌撕裂傷退後，勇士的進攻效率便出現斷崖式下滑，從有他坐鎮時的高水準一路跌至聯盟後段班。此役面對灰熊，勇士上半場竟出現全隊無人得分上雙的窘境，最高分僅是貝西（Charles Bassey）的9分，其餘四名先發合計17投僅3中，命中率低迷到讓人傻眼。主帥科爾（Steve Kerr）賽前坦言球隊當務之急是找到定位與球風，但現實卻是當38歲的柯瑞不在場上，這支球隊似乎連最基本的進攻節奏都找不到。管理層寄予厚望的波傑姆斯基（Brandin Podziemski）與新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）在壓迫防守下雙雙失常，即便陣中有不少高額薪資的球星名單，但傷兵滿營加上體系失靈，讓勇士一群人在場上看起來很不熟、進攻停滯，宛如一支群龍無首的「舊灰熊」，只剩下一身冠軍光環卻撐不起場上戰力。反觀灰熊在過去18個月徹底拆解過去的核心班底，送走貝恩（Desmond Bane）、小傑克森（Jaren Jackson Jr.）與莫蘭特（Ja Morant），上季打出25勝57敗後，外界原本預期曼菲斯將陷入漫長重建。沒想到灰熊補進探花秀布澤爾（Cameron Boozer），並與考沃德（Cedric Coward）、伊迪（Zach Edey）組成第三代陣容後，竟靠著流暢的團隊傳導與深厚板凳打出亮眼戰績，證明「換了核心、體系仍在」的強大能量。更讓勇士球迷感到五味雜陳的，莫過於昔日曾效力灣區的舊將表現。曾於2022-23賽季以雙向球員身分效力勇士、被柯爾譽為「天賜之物」的傑羅姆（Ty Jerome），當年場均僅有6.9分，如今卻在灰熊蛻變為場均25.4分的進攻箭頭，甚至曾在11月初對紐奧良的加時賽狂轟40分。即便此役傑羅姆因右髖撞擊無緣對決老東家，灰熊仍展現出團隊韌性，反襯出勇士在失去柯瑞後過度依賴單一核心的致命傷。過去勇士曾兩度在季後賽淘汰灰熊，見證曼菲斯一代又一代的更迭，如今第三代灰熊已經能在主場討回顏面。灰熊在拆隊後找到了新的運作模式，而勇士卻在核心傷停時暴露出「抽掉柯瑞就當機」的脆弱。對勇士而言，這場慘敗不只是五連客全敗的難堪紀錄，更是一記警鐘，若不能在柯瑞缺陣期間建立起穩固的團隊打法與角色定位，這支老牌勁旅恐怕還得在泥淖中掙扎許久。