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金州勇士今（20）日在客場以98：126慘敗給曼菲斯灰熊，自當家球星柯瑞（Stephen Curry）因腹部斜肌撕裂傷倒下後一勝難求，苦吞一波慘不忍睹的5連敗，戰績從原本高居西區前段的8勝3負急速崩盤至8勝8負，跌落西區附加賽邊緣的第10名。根據ESPN等各大美媒賽後公布的數據顯示，勇士在這波5連敗期間累計淨負分高達驚人的116分，場均輸27.9分，不僅連續4場比賽淨輸20分以上追平隊史最難堪紀錄，進攻效率與淨效率更雙雙墊底全聯盟第30名。本季勇士在柯瑞出戰時勝率高達70%，一旦柯瑞缺陣勝率竟暴跌至17%，當家球星不出賽就徹底失去競爭力。回顧勇士在柯瑞傷退後的5連敗血淚史，除了首戰在休士頓以7分之差惜敗火箭外，隨後4戰分別慘輸聖安東尼奧馬刺38分、紐奧良鵜鶘21分、達拉斯獨行俠22分，以及今日以28分之差遭灰熊血洗，5場比賽合計狂輸116分。ESPN賽後特別製作海報指出，勇士已經「連續4場輸掉20分以上」，正式追平1997-98賽季所寫下的隊史最長連場慘敗紀錄。更令灣區球迷絕望的是，勇士過去4戰的團隊攻防數據完全呈現斷崖式崩盤，團隊進攻效率低至95.1（全聯盟第30名，遠遜於倒數第二獨行俠的105.5）、防守效率123.1（全聯盟第28名，僅優於籃網與巫師），淨效率更是慘不忍睹的-27.9（全聯盟墊底）。沒有柯瑞在場上製造外線牽制力，勇士引以為傲的「三分雨」也徹底乾涸。美媒《Basketball Forever》賽後貼出數據直呼「柯瑞快點好起來吧」，因為勇士近3場比賽團隊三分球合計竟是荒腔走板的113投僅25中，命中率低至22.1%。在今日對陣灰熊一役中，長人巴錫（Charles Bassey）出戰24分38秒，7投6中攻下16分與13籃板，竟已是全隊最高得分。勇士隨隊記者強森（Dalton Johnson）無奈指出，這是勇士本賽季首度出現「全隊無任何一人得分突破20分」的窘境。統計數據更顯示，本季勇士在柯瑞出賽時勝率高達70%，但在柯瑞缺陣的比賽中勝率僅剩慘澹的17%。在柯瑞預計還需休養數周的情況下，勇士台灣時間11月23日上午9時30分將迎戰東區勁旅波士頓塞爾提克，若無法盡快找回進攻節奏，連敗可能還將延續下去。