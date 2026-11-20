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經典美劇《六人行》（Friends）男星賴瑞波因德克斯特（Larry Poindexter）驚傳於當地時間11月18日車禍過世，享壽66歲。據外媒報導，他生前幾天在住家附近外出買晚餐時慘遭車輛撞擊，原本醫療團隊評估傷勢並無大礙，不料卻在原定進行手術的當天清晨突然離世，突如其來的死訊讓親友以及粉絲震驚不已。根據外媒報導，這場交通意外發生在11月13日（週五）晚間，當時賴瑞在加州洛杉磯影視城（Studio City）住所一帶穿越馬路，準備前去購買晚餐，卻遭一輛行經的汽車猛烈撞上。賴瑞的經紀人哈利戈爾德（Harry Gold）受訪時還原經過，指出賴瑞送醫檢查後確認有肋骨骨折的情況，不過當時院方評估傷勢並不危及性命，因此僅安排他住院觀察並排定骨折修復手術。沒想到18日早上動手術當天，賴瑞竟在病房內驟然離世。經紀人難掩錯愕地表示：「」目前相關單位尚未公開確切死因，洛杉磯警方則證實肇事原因仍在持續釐清中。來自德州達拉斯的賴瑞波因德克斯特，在演藝圈深耕超過40載，交出將近200部影視成績單。在電視圈方面，他除了曾客串家喻戶曉的《六人行》外，還曾在《追愛總動員》（How I Met Your Mother）、《重返犯罪現場》（NCIS）、《抑制熱情》（Curb Your Enthusiasm）與《超自然檔案》（Supernatural）等熱門美劇有演出。而他留給觀眾的最後遺作，則是2026年初於 Netflix 上架的《林肯律師》（The Lincoln Lawyer）第四季。噩耗曝光後，許多曾與他共事的圈內好友紛紛在社群發文追思。曾合拍喜劇《The Hard Times of RJ Berger》的男星保羅伊亞科諾（Paul Iacono）感性寫道：「在我認識的人當中，很少有人像他一樣既善良、慷慨又才華洋溢，而且幽默感十足。最重要的是，Larry 真的是個好人。」女星梅羅拉哈丁（Melora Hardin）也翻出數十年前兩人在自助洗衣店結緣的回憶，讚揚他生前總是帶給周遭溫暖，是「一道如此明亮的光」。