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▲民進黨台北市長候選人沈伯洋赴木柵忠順廟參香。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.11.20）

▲民進黨台北市長候選人沈伯洋赴木柵忠順廟參香。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.11.20）

台北市夏莉絲幼兒園今年6月爆出虐童案，原定11月27號、投票前一天，要召開調解會，卻因業者身體不適宣布取消，將延至選後。對此，民進黨台北市長候選人沈伯洋今（20）日批評，市府常「事主變公親」，將責任推給其他人，市長蔣萬安不應秉持事不關己的態度，令人無法接受。沈伯洋今早至木柵忠順廟參香，媒體詢問，夏莉絲案協調會延期至選後，是否認為有政治考量？沈伯洋表示，從夏莉絲案到寶林茶室案，都可以看到市府一再錯失第一時間追查的機會，市府常「事主變公親」，將責任推給其他人，但實際上在兒虐案中北市府有很多可以做的事情，如局處間的通報、合作、心理諮商及事前預防等。沈伯洋強調，蔣萬安不應秉持事不關己的態度，甚至要等連任後才願意為受虐兒發聲，令人無法接受，保護孩童和連任與否沒有關係，是隨時隨地、現在就應該做的事情，這才是真正的市政。媒體追問，台北市政風處的基泰大直案報告一度無法下載？沈伯洋說，這凸顯北市府在資訊取得的穩定性及資安防護上仍有需要注意的地方，期盼北市府持續強化。