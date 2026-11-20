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美國人工智慧公司「Anthropic」正式掛牌上市，新加坡政府投資公司（GIC）20日表態，不只會繼續持有股份，還要深化雙方合作。GIC在不到1年內就參與Anthropic三輪融資，累計投入超過45億美元，所持股份若以發行價估算，價值約150億美元，反映新加坡積極布局全球AI產業的長期策略。綜合《聯合早報》等星媒報導，GIC董事總經理兼主管伊曼紐爾（Chris Emanuel）20日表示，企業上市只是發展過程的一個重要里程碑，並不代表投資關係結束，GIC將持續支持Anthropic，透過長期資本投入及產業合作，協助該公司拓展全球業務。Anthropic於美國時間19日在那斯達克掛牌，發行價為每股83美元，IPO募資約813億美元，上市第一天，股價就收報97.17美元，比發行價上漲17.1%。對GIC而言，Anthropic的吸引力與投資意義，不只在於股價表現，也不僅限於上市後的帳面收益，更重要的是，透過長期資本與產業合作，參與全球AI技術及基礎設施的發展。被問到GIC為何持續投資Anthropic，伊曼紐爾回應稱，GIC與客戶交流時，對方經常提起Anthropic，該公司的技術能力、企業使命、對AI開發責任的重視，也增強了GIC對它的投資信心。Anthropic於10月14日正式在新加坡設立辦公室，並與新加坡數位發展及新聞部（MDDI）簽署合作備忘錄，雙方將在AI安全、模型評估、技術應用及風險管理等領域展開合作。根據Anthropic公布的資料，新加坡政府科技局（GovTech）已有超過1500名工程師、技術人員採用Claude Code，協助政府系統現代化及加快軟體開發。要注意的是，市場對Anthropic的投資前景並非毫無疑慮，部分投資人擔心，AI企業在私人融資階段已累積相當高的估值，上市後的成長空間仍有待觀察。此外，AI模型的開發，需要持續投入龐大資金，從晶片、資料中心到能源供應，都是營運成本，Anthropic能否持續擴大企業客戶、提升營收，並將技術優勢轉化為穩定獲利，仍是市場關注的焦點。