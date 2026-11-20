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「徵詢」非「提案」

▲11月12日故宮書函臺北市文資主管機關。(圖/故宮博物院提供）

▲11月18日臺北市政府文化局回函。(圖/故宮博物院提供）

▲11月18日臺北市政府文化局回函。(圖/故宮博物院提供）

AI圖誤導傷害形象

針對台北市文化局長蔡詩萍日前指稱故宮曾提出設置太陽光電設備，並發布AI生成示意圖引發爭議。故宮今（20）日再度嚴正澄清，未有於正館院區設置太陽能板之「想法」、「規劃」或「提案」。故宮主秘王耀峰強調，當時公文是徵詢文化局意見，卻被誤解，加上使用AI圖傷害故宮形象，深感遺憾。故宮昨日針對太陽光電板一事指出，蔡詩萍身為台北市文化資產主管機關首長，應尊重事實及專業，卻以缺乏事實依據的說法及AI生成圖像營造故宮屋頂設置光電板的假象，嚴重誤導大眾。故宮嚴正要求蔡詩萍立即撤除相關貼文及不實AI圖像，並公開澄清道歉。蔡詩萍隨後在臉書貼文再度發聲，「我想了想，道什麼歉呢？」，並表示，故宮怎能說「從未」提出要設置太陽能板呢？「那個『從未」不就寫在公文上的日期：民國115年11月12日嗎？」故宮今日再度回應，經濟部能源署今年5月27日函請各機關填報國有建物清冊，故宮在6月10日回復表達文資身分不設置光電板的立場。將第一展覽館（正館大樓）、第二展覽館（圖書文獻大樓）、研究大樓等15筆建物資料，填列為「無設置」光電設施，並載明建物不可設置原因係屬「文化資產」。至於11月12日的公文，王耀峰說，故宮發函徵詢台北市文化局意見，是因為文化局身為文資主管機關，基於行政程序及尊重主管機關立場，希望取得明確法規說明，再完整回覆能源署。發函前，雙方承辦同仁也曾協調，公文內容清楚載明是徵詢法規意見，並非提出設置光電板的申請或提案。此外，故宮也對蔡詩萍使用AI生成圖片表達不滿。王耀峰表示，故宮具有國際形象，每年有許多國際旅客到訪，透過AI示意圖呈現光電板設置在故宮屋頂的畫面，容易讓民眾產生錯誤印象，對故宮文資形象造成傷害，認為此舉相當不妥，也對不實訊息損害故宮形象深感遺憾。