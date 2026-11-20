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「拒喝光電水」廣告引議論 蔣萬安遭質疑自家網站打臉

光電模組安全不等於適合設置 蔣萬安：涉及生態與空間規劃

太陽能光電板設置爭議持續延燒，台北市長蔣萬安與國民黨新北市長候選人李四川昨（19）日共同召開「雙北要好水」記者會，宣示「翡翠水庫，光電止步」，今（20）日《自由時報》A3版更出現半版廣告，刊登蔣萬安與李四川的照片，並以「我只喝乾淨水，拒喝光電水」為訴求，由政治大學教授李明出資。不過，台北市產業發展局官網卻指出，太陽光電廢棄模組不會造成環境污染，引發外界質疑市府說法自相矛盾。對此，蔣萬安回應，廢棄模組的安全性與光電板是否適合設置在特定區域，根本是「完全兩件事情」，不能混為一談。蔣萬安與李四川19日合體召開記者會，針對翡翠水庫設置光電板議題表態，強調應確保雙北市民飲用水安全，反對在水庫設置光電設施。然而，台北市產業發展局官網針對太陽光電廢棄模組的說明，指出相關模組不會造成環境污染，與蔣萬安及李四川近期強調的「拒喝光電水」訴求形成對比，也引發外界質疑，蔣萬安的說法是否與市府既有政策立場有所矛盾。對此，蔣萬安20日受訪時表示，外界將太陽光電廢棄模組的安全性，與特定場域是否適合設置光電板混為一談，兩者其實是不同層面的問題。蔣萬安指出，廢棄模組在討論的是，它的材質安不安全、好不好回收，這是後端資源管理的問題，但能不能設置光電板，在特定的生態區，或者是民生敏感地區，這適不適合，這當然是攸關到整體空間規劃，還有生態環境的保護，「我想這完全是兩件事情」。