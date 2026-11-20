我是廣告 請繼續往下閱讀

沈伯洋親自到場收下心經、李泰興代蔣萬安領取

蔣萬安遭酸「甘蔗2.0版」僅回：會再了解

廟方喊話好市長要傾聽民意、了解民眾疾苦

北投安溪城隍廟昨（19日）晚舉辦年度城隍聖誕活動，特別準備以硃砂書寫的《般若波羅蜜多心經》致贈2位台北市長候選人，沈伯洋親自到場收下，蔣萬安則因去年準備的心經遲遲未領取，昨晚由副市長李泰興代為接收。由於蔣萬安今年9月才引發「甘蔗事件」，如今再被問到心經一年沒拿，是否為「甘蔗2.0版」，他僅回應：「這個我會再去了解。」位於北投區嗄嘮別公園、號稱「全國最小城隍廟」的安溪城隍廟昨晚舉辦年度安溪城隍聖誕，廟方邀請蔣萬安、沈伯洋出席，並特別準備以硃砂書寫的《般若波羅蜜多心經》結緣。沈伯洋晚間約6時30分抵達，先向神明參拜，隨後親自收下廟方贈送的心經，並細心收妥。至於去年普度期間，廟方原本也替蔣萬安準備了一幅心經，但蔣萬安始終未能前往領取，直到昨晚才由代表市府出席的副市長李泰興代為接收。廟方表示，今年不分藍綠，兩黨候選人都有邀請，也為到場的沈伯洋及李泰興另外新寫心經。蔣萬安今年9月出席中山區中庄仔福德宮福德正神聖誕千秋晚宴時，廟方曾致贈象徵「步步高升」的甘蔗，事後卻被發現甘蔗被留在廟旁路邊，沒有帶走；同場受贈的沈伯洋則將甘蔗妥善保存，甚至當作寶刀擺在辦公室。當時蔣萬安解釋，因為活動結束前忙著逐桌向鄉親致意，先將甘蔗交給里長，後來疏忽沒有拿回，並向廟方董事長致歉。如今北投城隍廟的心經又因蔣萬安一年未親自領取，再度引發聯想。蔣萬安20日受訪被問到廟方抱怨一年沒來拿心經，以及陳重文議員指他LINE不回、手機不接，是否又是「甘蔗2.0版」時，僅表示：「這個我會再去了解。」記者追問是要了解沒有拿心經的部分嗎？蔣萬安則說：「不會，就是廟方他們當時時間的規劃，那我會去做了解一下。」對於邀請兩黨候選人，廟方強調並沒有藍綠之分，城隍爺的職責是賞善罰惡、明辨是非，不論來訪者是誰，都會以禮相待；只要能傾聽民意、與民眾站在一起，了解民眾疾苦，就是好的市長。沈伯洋受贈後也分享，剛聽聞廟宇歷史相當豐富，尤其過去當地曾是公墓，遷墓後附近設有萬善堂，廟方每年農曆七月開墓門，讓陰陽平衡，也希望地方更加平安。他提到，自己剛才受邀寫下的祈福文字是「心無罣礙，無有恐怖」，盼望大家不再有害怕、擔心的事情，這也是他未來若擔任市長，希望努力達成的目標。