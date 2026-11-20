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針對近期台北市接連爆發身障者遭不當對待、幼兒園虐童案調解受阻等爭議，民進黨發言人李坤城今（20）日表示，市長蔣萬安選前大談「安心城市」，但市民看到的，卻是視障者搭乘復康巴士遭到羞辱、受虐幼童家長奔走數月仍等不到合理交代，甚至連造成6人死亡的寶林茶室食安事件，市府開出的罰款都追不回來，「蔣萬安口中的安心，究竟是市民真正能享有的保障，還是選舉期間喊得好聽的政治口號？」李坤城指出，民眾黨政治人物過去竟在直播中，將「台北順起來」的手語手勢惡意扭曲成「北七」，拿聽障者的溝通方式當成政治嘲諷的工具，如今，更有一名雙眼重度視障的母親，搭乘台北市政府委辦的復康巴士時，因表態支持沈伯洋，竟遭司機辱罵「不只身障還腦殘」，甚至讓當事人擔心遭到報復；他痛批，身障者不是政治人物嘲笑的對象，更不該因為支持不同候選人，就連搭乘公共服務都要擔心遭受羞辱。李坤城進一步指出，夏莉絲國際幼兒園虐童案至少造成13名幼童受害，家長為了替孩子討回公道四處奔走，原訂11月27日召開的調解會議，卻因業者以身體不佳等理由拒絕出席而宣布延期。受害家長已經等了數個月，業者一句不出席，調解就得繼續拖延。李坤城說，諷刺的是，寶林茶室食安事件造成6人死亡，蔣萬安還在辯論會上大言不慚宣稱「讓寶林跑不了」，結果實際執行追回的金額卻只有一千多元，「從虐童案到寶林茶室，受害者與家屬苦等交代，蔣萬安市府究竟拿出了什麼令人信服的究責成果？」李坤城強調，從身障者的尊嚴、幼童的人身安全到市民的食品安全，都是市長最基本的施政責任，蔣萬安與其忙著舉辦「安心大遊行」、高喊漂亮口號，不如先回答市民最基本的問題：為什麼搭乘市府委辦服務的身障者無法安心？為什麼受虐幼童的家長還在苦等交代？為什麼寶林茶室造成重大傷亡，市府連罰款都難以追回？一個連最基本安全與權益都無法保障的城市，蔣萬安憑什麼向市民宣稱「台北很安心」？