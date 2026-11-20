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警調搜索住處與競總拘提3人 候選人與1樁腳羈押

尋求6連霸的無黨籍彰化縣秀水鄉第三選區鄉民代表蘇浚豐，涉嫌透過林姓、梁姓2名樁腳以每票1,000元現金向選民買票。彰化地檢署指揮警調單位搜索蘇浚豐住處及競選總部，拘提蘇與2名樁腳到案，訊後聲請羈押禁見3人，彰化地院裁定蘇浚豐及梁姓樁腳羈押禁見，林姓樁腳以5萬元交保。蘇浚豐是現任彰化縣秀水鄉第三選區鄉民代表，在地方已連任5屆，本屆選舉尋求6連霸；該選區共有6人登記參選、應選4席，如今蘇浚豐在選前8天遭法院裁定羈押禁見，不僅個人連任之路蒙上陰影，也為選情投下巨大變數。彰化地檢署日前接獲線報，指蘇浚豐為求順利連任，於今年11月6日在秀水鄉民意街等處，涉嫌透過林姓、梁姓2名樁腳發放現金，以每票1,000元的代價向具有投票權的選民行賄，藉此尋求投票支持。檢方指揮彰化警調單位展開偵查，18日至19日先後通知4名疑似收受賄款的選民到庭說明，在釐清資金來源與發放脈絡後，兵分多路前往蘇浚豐住處及競選總部共2處執行搜索，並將蘇浚豐及2名樁腳拘提到案。檢察官認定蘇浚豐等3人均涉犯《公職人員選舉罷免法》的投票行賄罪，向彰化地方法院聲請羈押禁見。法院裁定蘇浚豐及梁姓樁腳准予羈押禁見，林姓樁腳則裁定5萬元交保候傳，其餘到案選民訊後均予請回。