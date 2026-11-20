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韓國女星IU（李知恩）在今年7月中透露因纏身多年的耳咽管開放症惡化，宣布延期9月演唱會和調整新專輯計畫，在2個月的休養後，才漸漸於9月回歸發行新曲，但演唱會計畫則遲遲沒有公開。不料近日她透過免費的粉絲交流平台Berriz跟粉絲互動，透露預計下周公布巡演行程，還有粉絲問夏天會不會來台開唱，IU也大方表示：「台灣大概在…初夏！」還提到台北、高雄都有場，巡演行程全曝光，讓粉絲嗨翻。IU近日在Berriz跟粉絲互動，主動提到預計在下周會公開巡演行程，有粉絲問到：「姐姐，那夏天能在台灣見面嗎？」她大方回應：「台灣大概在…初夏！」讓粉絲嗨翻繼續問：「姐姐！初夏的話是5月對吧！姐姐的生日月份，我們5月可以在台北見面嗎？我真的很期待。」沒想到IU更狂，直接宣布：「2月中旬在高雄，我（消息）都給了、全給了！」根據IU的說法，這次巡演有望在2月中旬先唱到高雄後，5月再到台北開唱，除了台灣外，IU也透露1月底唱到馬尼拉、3月底是馬來西亞吉隆坡、日本則是在4月、韓國在秋季、春季到香港。雖然目前確切的巡演行程尚未出爐，但IU本人親口證實，就足以讓所有粉絲嗨翻，「高雄UAENA（IU粉絲名稱）這波尖叫完全可以理解，祝大家都順利搶到票！」、「幸福來得太突然我還沒準備好啊～」、「台灣認真來兩次嗎，這樣會幸福過度吧」、「已經開始原地尖叫了！」