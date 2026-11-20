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▲全球KidZania熱門體驗包括消防員、醫師及航空相關工作，台北店也都有規劃。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲KidZania台北店另一大亮點，就是加入許多台灣在地產業及品牌，包括台積電半導體製造晶圓廠。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲將台灣獨有的文化底蘊融入職業體驗，攜手深具台灣文化代表性的霹靂布袋戲，讓孩子擔任操偶師。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲台灣KidZania門票價格是否比日本貴？日本東京票價一次看。（圖／翻攝自官網）

全球知名兒童職業體驗樂園「KidZania Taipei 奇薩尼亞台北」將於11月24日起試營運。KidZania業務總監劉子鈺表示，目前全球來客數表現最佳的據點為日本東京店，一年吸引超過80萬人次，台北店首年則希望挑戰30萬至40萬人次。票價方面，台北店兒童票1400元、成人票700元；日本東京店兒童票最低約789元、旺季最高約1641元，成人票約478元至706元，台北票價落在日本旺季區間。KidZania業務總監劉子鈺表示，目前全球生意最好的是日本東京店，一年來客數超過80萬人，其中約有2至3成為國際觀光客。台北店初期營運目標設定相對保守，希望首年來客數達到30萬至40萬人次，約為東京店的一半。他指出，台北店與東京店坪數規模相近，不過東京店經營多年，職業體驗項目持續優化，目前已有70多種職業，台北店現階段則規劃40多種，未來仍有增加及調整空間。至於職業類型，全球KidZania熱門體驗包括消防員、醫師及航空相關工作，台北店也都有規劃。台北店另一大亮點，就是加入許多台灣在地產業及品牌，包括台積電半導體製造晶圓廠，孩子能擔任半導體製造晶圓廠工程師，認識半導體製造過程的關鍵程序；也攜手深具台灣文化代表性的霹靂布袋戲，讓孩子擔任操偶師，以及台灣知名老字號中藥行「登義參藥行」等，讓孩子透過職業體驗認識台灣特色產業。劉子鈺表示，台北店也是KidZania品牌第一間中文分店，看好未來吸引國際觀光客的機會，希望透過職業體驗，讓更多人認識台灣科技、半導體及製造業，將台灣產業軟實力介紹給國際旅客及下一代。票價方面，台北店試營運及開幕期間維持相同價格，兒童票1400元、成人票700元。目前試營運期間採單次入場即可體驗一整天的方式，不過未來也預計比照日本東京店，改採上下場分流，每場約6小時。日本東京KidZania則採取平假日、旺季及場次浮動票價，一天分為兩個場次，第一場為上午9時至下午3時，可體驗6小時；第二場為下午4時至晚上9時，可體驗5小時。《NOWNEWS》記者比價發現，日本東京店最貴的是旺季第一場，兒童票（3至12歲）及青少年票（13至15歲）均為7900日圓，成人票（16歲以上）3400日圓。以1日圓約新台幣0.2077元換算，兒童票約1641元、成人票約706元。至於最便宜的則是平日第二場，兒童票及青少年票均為3800日圓，成人票2300日圓，換算新台幣後，兒童票約789元、成人票約478元。整體來看，台北店兒童票1400元、成人票700元，落在日本東京店旺季票價區間，與日本最低票價相比則高出不少。