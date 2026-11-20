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日前與日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊分道揚鑣的委內瑞拉籍左投赫南德茲（Darwinzon Hernandez），今（20）日與美國職棒大聯盟（MLB）紐約大都會隊簽下一紙3年總額1200萬美元（約新台幣3.96億元），與在日職2年推估5億日圓（約新台幣1億元）的合約相比，平均年薪大漲2.6倍。《MLB Trade Rumors》指出，赫南德茲旅日後微調投球動作，大幅修正控球能力，成為「逆輸入」的關鍵。不過美媒也訝異大都會隊會給出3年合約，「平均年薪400萬美元，以大都會財力標準來看並不算多，但3年合約長度無疑是對赫南德茲能否成功重新適應大聯盟的一場豪賭。」據《SNY》在內的多家美媒報導，今年休賽季選擇不與軟銀隊續約的左投赫南德茲，已與紐約大都會隊達成3年總額1200萬美元的合約共識。現年29歲的赫南德茲於2023年7月加盟軟銀，雖然赴日首年在一軍僅出賽1場，但隔年起便展現優異表現，整季出賽48場繳出3勝3敗、21次中繼成功、3次救援成功、防禦率2.25的成績，並於該年季後與軟銀隊簽下2年推估總額約5億日圓的合約。本季赫南德茲出賽45場，拿下20次中繼成功、防禦率1.48，並繳出奪三振率10.97、被打擊率1成78、每局被上壘率0.98，可以說是宰制級的投球內容，也為軟銀隊締造洋聯3連霸與日本一2連霸立下汗馬功勞。今年季末赫南德茲向軟銀隊表達渴望「重返大聯盟」的意願，選擇成為自由契約球員，隨後也火速與大都會簽下複數年合約。與大都會這張3年合約，可說是赫南德茲在日本的成長與實績獲得高度肯定的最佳證明，他早在2019年便於波士頓紅襪隊完成大聯盟初登板，但赴日前僅在大聯盟累計出賽91場，防禦率高達5.06、WHIP達1.73，表現並不理想。對於這份合約，《MLB Trade Rumors》也感到驚訝，「對於一位自2022年以來就未曾在大聯盟登板的選手而言，這樣的合約年限長得令人意外。」不過《MLB Trade Rumors》同時分析，「赫南德茲在日本投出好球的比例大幅提升，透過微調投球動作，展現出極具壓制力的投球表現。」直指赫南德茲在日本經歷的「投球改造」正是他投出身價的關鍵主因，尤其是過去令他困擾的控球問題，旅日後大幅修正，並投出比在大聯盟時期更出色的滑球，展現驚人的三振能力。《MLB Trade Rumors》進一步指出，「大都會選擇對在日本展現蛻變的赫南德茲投入一筆不小的資金，賭一把他的可能性。雖然這筆年薪以大都會標準來看並不算鉅款，但連同合約長度在內，都可說是基於看好他能順利適應MLB所做出的投資。」