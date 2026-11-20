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蔣萬安曾出席龍山寺光電啟用典禮 蔡詩萍秀照片釋疑

西門紅樓也有光電板？蔡詩萍揭「小八角樓」設置關鍵

強調北市府不反綠能 蔡詩萍喊話能源署：你錯了！

光電板設置爭議持續延燒，國民黨近日從翡翠水庫一路打到國立故宮博物院，台北市長蔣萬安卻被翻出，去年曾親自出席龍山寺太陽能光電設施啟用典禮，當時更大讚「率全國之先」，引發外界質疑是否雙重標準。對此，台北市文化局長蔡詩萍今（20）日特別錄製影片，並以龍山寺、西門紅樓為例澄清，強調北市府並不反對綠能政策，關鍵在於光電板是否影響古蹟本體及文化資產保存，更直接向經濟部能源署喊話，「你錯了！」近期翡翠水庫、故宮接連捲入光電板設置爭議，蔡詩萍19日在臉書公布相關公文，指故宮曾就設置光電設施一事發函詢問，並附上AI生成的故宮屋頂鋪設光電板示意圖。不過，故宮隨即否認曾提出設置光電板的提案或申請，並要求蔡詩萍撤文道歉。另一方面，經濟部能源署也舉出龍山寺、西門紅樓等案例，指出台北市同樣有設置太陽光電設施的實例。對此，蔡詩萍20日透過影片回應，首先針對龍山寺部分，他秀出蔣萬安去年出席光電設施啟用典禮的媒體照片，證實蔣萬安確實曾參與相關活動，但強調當時設置光電板的位置，是龍山寺的行政大樓，而非古蹟建築本體。蔡詩萍指出，照片中蔣萬安所指的建築，就是龍山寺行政大樓，屋頂確實裝設太陽能光電板，但由於該建築並非古蹟本體，因此可以設置相關設施，「不能夠把龍山寺古蹟的本體，跟它的行政大樓非屬古蹟這件事情扯在一起」。至於經濟部能源署提及的西門紅樓案例，蔡詩萍也透過圖片進一步說明，相關光電設施並非設置在紅樓主要歷史建築上，而是位於附屬設施「小八角樓」。小八角樓的規模相當小，面積約為5公尺乘以5公尺，相較於西門紅樓主要的十字樓建築，僅占非常小的一部分。雖然小八角樓屬於古蹟附屬設施，但文化局之所以同意設置光電板，是因為採取遮蔽式設計，從外觀上幾乎看不到光電板，也不會影響整體建築的視覺景觀。蔡詩萍強調，這正是文化資產保存審查的重要考量，並非只要涉及古蹟就完全不能設置光電板，而是必須評估設置位置、方式，以及是否影響建築原有風貌。蔡詩萍最後重申，無論是台北市政府或文化局，都不反對太陽光電發電及能源多元化政策，但推動綠能仍須遵守文化資產保護的基本原則。北市府反對的是將光電板直接設置在古蹟本體的屋頂或立面，因為這樣的做法可能違反文化資產保存原則；至於非古蹟建築，或經過適當遮蔽設計、不影響古蹟景觀的附屬設施，則應依個案條件進行評估。蔡詩萍強調，龍山寺與西門紅樓的案例，正好說明北市府並非全面反對光電設施，而是堅持文化資產保存應有的界線。他也直接向經濟部能源署喊話，「我想我要說明的、要跟經濟部能源署說明的，就是這兩點：你錯了！」