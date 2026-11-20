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▲蔡依林相隔一年再次回歸台北大巨蛋，此次將在兩週內挑戰六場大巨蛋的演出。（圖／凌時差提供）

【凱基銀行 JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2027】

天后蔡依林將於明年1月重返台北大巨蛋舉辦《PLEASURE 世界巡迴演唱會 TAIPEI 2027》，1/22、1/23、1/24、1/29、1/30、1/31一口氣連唱6場，希望藉此滿足每位歌迷的心願。主辦單位今同步公開票價和座位圖，$6,990、$5,990、$4,990、$3,990、$2,990、$990，門票全採實名制並於12/14在「Ticket Plus遠大售票系統」全面開賣；值得一提的是，凱基銀行尊榮貴賓、凱基銀行信用卡卡友、台灣大哥大專屬序號及JOLIN官網會員可享有優先購票資格。蔡依林去年在台北大巨蛋舉辦《PLEASURE》巡演，首站三場秒殺完售，讓不少粉絲哀嚎搶不到票，時隔一年天后再次回歸，展現十足寵粉心意，特別在農曆年前連唱六場，希望讓更多人能夠進場朝聖。為了回應廣大粉絲的期盼，主辦單位也宣布此次以「全實名制」方式進行售票，並公布優先購票資訊，凱基尊榮貴賓可提前於12/10（四）上午11:00優先購票（需輸入由凱基集團提供之購票序號進行購票，每組購票序號限購2張，限區限量售完為止）；當日下午6:00開放凱基銀行信用卡卡友優先購票（透過信用卡卡號驗證購票資格，每人每筆訂單限購2張，限區限量售完為止）。台灣大哥大專屬序號優先購票於12/11（五）中午12:00開放（需輸入由台灣大哥大提供之購票序號進行購票，每組購票序號限購2張，限區限量售完為止）；JOLIN官網會員限量優先購票資訊，將另行透過會員電子報公告，全區於12/14（一）中午12:00在「Ticket Plus遠大售票系統」啟售。蔡依林相隔一年再次回歸台北大巨蛋，此次將在兩週內挑戰六場大巨蛋的演出，為了以最佳狀態迎戰這波規模24萬人的《PLEASURE》台北返場派對，她前陣子趁著生日飛到土耳其與義大利展開長假徹底放鬆，隨著這趟「充電之旅」圓滿結束，蔡依林也正式收心進入備戰狀態，稍早在社群寫下：「有點突然，希望寶準備好，有些更動有些保留，Pleasure樂園，見面聊。」讓粉絲準備搶票！