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聖安東尼奧馬刺今（20）日坐鎮主場迎戰洛杉磯快艇，在一哥文班亞馬（Victor Wembanyama）全場狂轟32分、11籃板的領軍下，終場以124：112擊退快艇，以13勝3敗的戰績重返西區龍頭寶座。本場比賽焦點出現在文班亞馬身上，他在第四節的「後仰灌籃」動作一出立刻引發球迷討論：「那到底是投籃還灌籃？」文班亞馬受訪時也被問到為何會出現這種「怪動作」？他坦言右手被磨出大水泡，每次起飛扣籃都讓他「痛得要命」。第四節還剩3分半左右，文班亞馬在快攻時一馬當先跑在前方。前方根本沒人能阻止他灌籃時，文班亞馬卻出乎意料的沒有暴力扣籃，反而用一個跳投的姿勢高高跳起，把球放進籃框。由於他擁有229公分的身高，因此他跳起來時整個手掌都在籃框上方，形成一個說是灌籃也不是，說是跳投也奇怪的詭異動作。賽後受訪被記者韋斯（Jared Weiss）問及為何會出現這種動作時？文班亞馬邊笑邊亮出右手表示，因為太頻繁暴力灌籃，他的右手已經磨出水泡。「這真的快把我折磨死了。」文班亞馬半開玩笑卻又語帶無奈地表示，「每次扣籃都會讓我疼得要命……真的非常痛。」帶著手掌水泡的不適作戰，文班亞馬此役出賽32分37秒依然展現統治力，全場26投13中、罰球4罰俱中，高效繳出32分、11籃板、3助攻、1抄截與1阻攻的全能數據。回顧本場比賽，馬刺在缺少傷兵哈珀（Dylan Harper）與哈里斯（Tobias Harris）的情況下，開局一度與快艇陷入拉鋸，半場結束僅以57：54微幅領先。易籃再戰後，快艇在38歲老將大洛佩茲（Brook Lopez）單節外線開火與加蘭（Darius Garland）串聯下幾度反超比分，三節打完馬刺僅握有4分領先。決勝第四節雙方依舊互不相讓，所幸馬刺前鋒尚帕尼（Julian Champagnie）在末節挺身而出單節獨拿10分，加上卡斯爾（Stephon Castle）繳出21分、6籃板、12助攻、4抄截的雙十全能演出，瓦塞爾（Devin Vassell）也貢獻15分，全隊共6人得分上雙，重返西區第一寶座，吞敗的快艇則排在西區第13名。