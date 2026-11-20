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▲H&M西門旗艦店緊鄰捷運西門站6號出口處，該處人來人往，是重要地標。（圖／記者葉盛耀攝）

據傳月租上漲至1700萬 續約破局

台北西門町商圈指標性地標H&M西門旗艦店，驚傳結束營業！因為十年租約期滿不再續約，H&M西門旗艦店於11月19日低調結束營業，H&M台灣今早也在官方社群證實發文：「在西門町待了十年，先跟老朋友說聲謝啦」，接下來台灣旗艦店重任將由信義商圈的「台北微風松高店」接棒。H&M西門旗艦店緊鄰捷運西門站6號出口，2016年11月進駐新世界大樓，橫跨1至5樓、營業面積逾1500坪，當年開幕時，曾經號稱「亞洲最大旗艦店」，至今依舊是西門町代表性的地標之一。無奈經營10年後，正式告別西門町商圈。事實上，在此之前就曾經傳出H&M西門旗艦店將於年底熄燈，據悉最大原因與續約房租太貴有關，懷舊達人張哲生就曾披露，當初H&M西門旗艦店該址市場傳出月租約800萬元，但H&M接手後，月租則傳出提高至1200萬元，但如今房東準備用每月約1700萬元對外招租，才導致續約破局。H&M表示，台北西門町店因租約期滿，經與房東協商後，將於年底熄燈，但並不代表品牌退出台灣，未來仍會持續尋找合適地點，以全新面貌與消費者見面。從H&M官方臉書中可看到，看板標語「十年西門，謝謝同行，下一站微風松高更有型」，正式告別西門町。H&M官方也提到，接下來H&M戰線轉移信義區，H&M將在今日於H&M微風松高旗艦店舉辦「H&M微風松高旗艦店升級店裝亮相派對」，並邀請謝欣穎、高爾宣當嘉賓。